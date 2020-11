Après sept ans à la direction des éditions du quotidien, celui qui en était le rédacteur en chef depuis 2004 passe la main. A la veille d'un tournant numérique, Daniel Nepgen prend les rênes.

Claude Karger tourne la page du Lëtzeburger Journal

Mi-juin dernier, le Lëtzeburger Journal annonçait une petite révolution dans le paysage médiatique national. Le quotidien faisant le choix d'abandonner le support papier, pour ne plus diffuser ses articles que sur le web à compter du 1er janvier 2021. Une bascule numérique majeure pour le quotidien né il y a 72 ans. Mais l'aventure de journal.lu se fera sans Claude Karger.

En effet, le journaliste qui portait la double casquette de rédacteur en chef et de directeur de l'entreprise a «choisi de se réorienter». A 48 ans, celui qui est arrivé au Journal en 2004, dit vouloir «accéder à une nouvelle étape et s'offrir un cut professionnel». La nature, et les médias, ayant horreur du vide, la place ne sera pas laissée vacante puisque, lundi, le conseil d'administration des Editions Lëtzeburger Journal a confirmé la désignation de son successeur pour la nouvelle ère qui s'annonce.

Daniel Nepgen, chef de projet de journal.lu depuis l'été, a ainsi été nommé directeur. Après 17 années passées à RTL Radio (y compris à la tête des programmes), ce spécialiste des médias luxembourgeois et de la communication se voit confier ce défi digital : muter le Journal (qui atteint en moyenne 8.700 lecteurs par jour) en «plateforme en ligne, multilingue, proposant des contenus journalistiques incitant la pensée critique et ouvrant le débat démocratique».



Ce passage à 100% sur le web s’opérera à l'heure où le gouvernement revoit ses soutiens à la presse. Un domaine d'activité frappé durement lui aussi par la crise covid, comme l'a rappelé le plan social ayant frappé le Luxemburger Wort ces dernières semaines.

