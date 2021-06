Comme en 2020, le groupe tire son épingle du jeu auprès des résidents et des frontaliers à en croire les conclusions de l'enquête menée par Randstad et publiée mercredi. Cette dernière fait la part belle aux acteurs actifs dans la mobilité.

Les CFL demeurent l'employeur le plus attractif

Alors que les restrictions imposées au plus fort de la crise sanitaire sont sur le point d'être levées, le secteur de la mobilité et de la logistique a le vent en poupe. Car à en croire les conclusions 2021 du Randstad Employer Brand Research, ce ne sont pas moins de 44% des 1.500 résidents et salariés de la Grande Région qui jugent le secteur attrayant. Bien plus que le secteur financier, qui ne recueille «que» 26% d'avis favorables.

Mieux, les entreprises actives dans les transports apparaissent comme ayant une image positive en ce qui concerne la réputation, la santé financière et la sécurité de l’emploi. Trois éléments clé pour assurer le renouvellement des effectifs. Un engouement qui se traduit par la présence de trois entreprises de la mobilité dans le top 5 établi par le groupe d'intérim, les CFL occupant le haut de ce classement, suivis de Luxair et de la Spuerkeess. Cargolux se classant en cinquième position, juste derrière Post Luxembourg.

Outre le fait que toutes les entreprises citées aient en commun d'avoir l'Etat comme actionnaire principal, elles véhiculent toutes l'image de sociétés offrant un niveau de rémunération et des avantages jugés intéressants, ces deux critères étant analysés par Randstad comme «déterminants dans une large mesure» par les sondés. Effets de la crise sanitaire obligent, l'enquête démontre également que les salariés recherchent de plus en plus un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, ainsi qu'une atmosphère de travail agréable.

