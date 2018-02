Le Luxembourg se trouve toujours à la sixième place du classement opéré par le Tax Justice Network, selon un document publié mardi. Comment l'organisation arrive-t-elle à cette conclusion ? Démonstration.

Cet indice classe 112 Etats à travers le globe. La Suisse reste le pays financièrement le plus opaque sur le globe. Les îles Caïman sont à la troisième place du podium devant Hong Kong, Singapour, le Luxembourg, l'Allemagne et Taïwan.



Dans ce palmarès, le Luxembourg décroche un «score» de 976 points. Il est obtenu par la combinaison de deux éléments : un score d'opacité financière, mesuré en pourcentage, et le poids du pays dans la finance offshore internationale.

58,2% : c'est le score du Luxembourg en terme d'opacité financière. Si l'on ne retenait que cet aspect, le pays pointerait à la 83e position, soit dans le dernier tiers de la liste. Mais la combinaison de ce pourcentage à la part considérable du Grand-Duché dans la finance offshore (12,13%) aboutit à cette sixième place.

Quel que soit le pays, cette combinaison utilise la même formule :

Soit, pour le Luxembourg, l'opacité financière puissance trois multipliée par la racine cubique du poids dans la finance offshore internationale : (58,2³ * √³ 12,13) / 100 = 975,92.

Comment en arrive-t-on à cette place ?

Si les règles sont les mêmes pour tout le monde, la question reste donc de savoir comment le Tax Justice Network (TJN) en arrive à ces deux pourcentages.

Le poids du pays dans la finance offshore internationale (12,13%) est une donnée issue du FMI (IMF Balance of Payments Statistics, 2017/11).

L'opacité financière (58,2%) est une moyenne de vingt critères, répartis en quatre catégories, qui évaluent la politique du pays en matière d'enregistrement de la propriété, de transparence des entités légales, de régulation financière et de respect des standards internationaux. Plus le score est élevé, plus l'opacité est de mise. La visualisation interactive ci-dessous vous permet de découvrir, dans le détail, comment le Luxembourg a été noté et quels sont les domaines dans lesquels le TJN demande au pays des efforts en matière de transparence.

Important : plus le pourcentage est élevé, plus l'opacité constatée par le TJN est jugée forte.

Le détail de la méthodologie utilisée pour chaque indicateur est disponible ici. Le rapport pour Luxembourg est téléchargeable ici (au format PDF). Enfin, les données Excel relatives au Luxembourg peuvent être téléchargées ici.

Dominique Nauroy