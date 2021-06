Bien que relativement peu impactées par la crise sanitaire, les banques actives au Luxembourg se voient contraintes d'évoluer pour répondre à un environnement en pleine mutation. Des transformations visibles dans les bilans annuels, compilés par le «Luxemburger Wort».

Économie 2 min.

Classement des banques 2020

La Place se tourne déjà vers le monde d'après

Jean-Michel HENNEBERT Bien que relativement peu impactées par la crise sanitaire, les banques actives au Luxembourg se voient contraintes d'évoluer pour répondre à un environnement en pleine mutation. Des transformations visibles dans les bilans annuels, compilés par le «Luxemburger Wort».

Contrairement au secteur de l'Horeca ou de celui de la Santé, la pandémie de covid-19 ne représentera pas pour la Place un élément déclencheur d'une transformation future. Et ce, pour la simple et bonne raison que les changements ont d'ores et déjà dû être engagés avec de profondes mutations enregistrées bien avant le début de la crise sanitaire.

2019 marque la fin d'un cycle pour la Place A l'heure des bilans annuels, le «Luxemburger Wort» s'est prêté au jeu de la compilation de données des acteurs du secteur bancaire. Un classement des banques qui démontre les transformations en cours au sein du principal pilier de l'économie luxembourgeoise, avant même l'impact du covid-19.

Du point de vue des acteurs du secteur financier, la pandémie se classera donc finalement du côté des crises conjoncturelles, moins impactantes sur le moyen et long terme que celles relevant d'une crise structurelle. Mais si la Place a globalement traversé cette crise sanitaire la tête haute, c'est avant tout en lien avec la bonne santé de l'industrie des fonds qui est parvenue à gonfler le volume des actifs sous gestion. Les banques, elles, continuent de subir une érosion de leur rentabilité.

Avec comme origine un cocktail d'ingrédients bien connu, mélange entre hausse constante des frais fixes et baisse des revenus. Un effet accentué en 2020 par le besoin de garantir 600 millions d'euros de prêts bancaires, synonyme d'«une chute de 20% des résultats annuels pour toutes les banques», assure Marco Weber de KPMG. Une première depuis 2011. Engagés dans une course à la numérisation - et donc dans de lourds investissements IT -, à la mise en conformité et au besoin de trouver des profils de plus en plus pointus, les établissements bancaires se retrouvent donc à chercher les bases d'un nouveau modèle de rentabilité.

Conséquence de cette recherche d'un nouvel âge d'or, le nombre de salariés de la Place ne croît plus aussi vite, la tendance générale étant plutôt à la réduction. Preuve en est les plans sociaux ou des départs annoncés ces derniers mois, qu'il s'agisse du transfert du siège européen de Pictet vers Francfort, de la fermeture de la filiale luxembourgeoise de Commerzbank en 2024 ou des annonces en suspens dans plusieurs établissements qui pourraient concerner «entre 100 et 200 personnes» supplémentaires dans les prochains mois, selon l'Aleba.

A noter que l'année 2020 devrait tout de même constituer un marqueur pour la Place, en ce qui concerne son organisation. Encore inimaginable au début de la pandémie, la généralisation du télétravail pour la quasi-totalité est pourtant devenue réalité et s'ancre dans la nouvelle convention collective du secteur qui prévoit notamment le versement d'une prime de 25 euros mensuels pour compenser les frais engagés par les salariés. Preuve que le dispositif est amené à constituer un élément important de ce monde d'après en devenir.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.