Économie 2 min.

Cityshopping.lu rhabillé pour l'hiver

Patrick JACQUEMOT Le site internet mettant en avant près de 1.000 commerces de la capitale a fait peau neuve.

«Les magasins sont l'âme de la Ville.» Et ces mots de l'échevin Serge Wilmes (CSV), chacun a pu en avoir la traduction lors du premier confinement, mais aussi maintenant que cafés et restaurants doivent rester portes closes jusqu'au 15 décembre. Et si les élus de la capitale ont déjà fait montre de leurs soutiens aux commerces, mardi ils ont apporté une pierre supplémentaire à cet accompagnement dans ces temps difficiles. Ainsi, vient d'être lancée une nouvelle version de la plateforme cityshopping.lu.

Un plus (près de 157.000€ investis tout de même) bien utile, alors qu'à l'exception de quelques annonces d'ouverture (Decathlon et Monoprix en janvier 2021), la vie marchande fait grise mise. Aussi, la refonte du site constitue-t-elle une nouvelle piste de relance pour bien des enseignes. A elle seule, cette adresse internet accueille en effet déjà la présentation de 1.038 magasins sur les 1.500 ouverts au gré des 24 quartiers de Luxembourg.

Rien que pour cette année, le nombre de magasins proposant leurs produits à la vente via cityshopping.lu est passé de 200 à 500. Et, mardi à l'heure de dévoiler les nouvelles fonctionnalités du site, le président de l'UCVL, Guill Kaempff, ne cachait pas que l'impact de la crise covid n'était pas pour rien dans cette attractivité... Sans oublier que l'inscription à ces pages est totalement gratuite.

La bourgmestre a annoncé, mardi, un nouveau plan d'aide aux commerces pour 2021. Photo : Guy Jallay

Beauté, santé, mode, hi-fi, accessoires divers, déco pour la maison, offres de loisirs, alimentation, restauration, hôtels : voilà maintenant onze ans que le site existe. Ceux qui le fréquentent savent aussi pouvoir y trouver les dates et lieux des marchés, des puces, mais aussi des divers événements qui, en temps normal, animent la Ville.

Anne Darin-Jaulin, directrice de l'UCVL, a profité de l'occasion pour annoncer la mise en place prochaine d'une campagne publicitaire, vantant les atouts de cityshopping, mais également la tenue d'un concours dans les semaines à venir.

Mais pas question pour les élus de la capitale d'en rester là dans l'accompagnement d'un secteur économique en difficulté depuis le printemps. Luxembourg continuera donc à multiplier les gestes, au-delà des 5,8 millions d'euros d'efforts déjà annoncés. Ainsi, la bourgmestre Lydie Polfer (DP) a tenu à assurer que la Ville pourrait réduire certains de ses loyers, à commencer par ceux des locaux accueillant des cafés.

