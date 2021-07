Si les échanges avec la Grande Région et le Benelux se sont maintenus à flot, les achats conclus avec les pays non européens ont baissé de 10% en un an, rapporte le Statec ce lundi. Seuls les transports depuis la Chine observent la tendance inverse.

Chiffres officiels

Le covid met à mal les importations

Marie DEDEBAN Si les échanges avec la Grande Région et le Benelux se sont maintenus à flot, les achats conclus avec les pays non européens ont baissé de 10% en un an, rapporte le Statec ce lundi. Seuls les transports depuis la Chine observent la tendance inverse.

Comme d'autres pans de l'économie, le commerce extérieur luxembourgeois a été mis à mal par le covid, et plus particulièrement en ce qui concerne les importations. Ainsi, en raison notamment du confinement et de la fermeture des frontières, les achats de produits à l'étranger ont diminué de 10%, révèle le Statec ce lundi.

Le rapport précise que les échanges commerciaux avec les pays extérieurs à l'Union européenne ont été «les plus atteints». Les importations depuis les Etats-Unis ont ainsi chuté de 30% par rapport à 2019. Et si le Grand-Duché a pu compter sur ses partenaires économiques de la Grande Région et du Benelux, là aussi l'approvisionnement est à la baisse.

Les achats conclus avec les Pays-Bas arrivent en tête, avec une diminution de 18%. Viennent ensuite la France (16%), la Belgique (15%) et l'Allemagne (5%). Pourtant, le Statec relève que la proximité géographique, celle des ports de Rotterdam et d'Anvers et le cadre commercial de l'UE qui «favorise le commerce entre les 27», ont permis de limiter la casse.

Au final, seule la Chine tire son épingle du jeu: ses importations au Luxembourg ont augmenté de 8% par rapport à 2019. Un chiffre inédit qui s'explique par «l'accroissement de la demande luxembourgeoise en masques et appareils médicaux», précise le rapport.

Des produits qui restent toutefois d'une moindre importance dans le détail des achats du Luxembourg, puisque le matériel médical chinois n'apparaît même pas dans le top 10. Ainsi, les véhicules routiers, les produits pétroliers et les appareils industriels continuent d'être les trois principaux produits achetés par le Grand-Duché à ses partenaires étrangers.

Le Statec souligne d'ailleurs que «50% de la baisse généralisée des importations» est due à «la régression des véhicules routiers et des produits pétroliers». Un approvisionnement amoindri qui s'explique selon les experts par le télétravail et la fermeture des commerces non essentiels, comme les concessionnaires automobiles.

