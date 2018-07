L'opérateur de satellites SES indique connaître une phase de croissance due à ses investissements de ces dernières années. L'entreprise poursuit sa transition, qui à terme pourrait favoriser les services de données au détriment de la vidéo.

Chez SES, «les résultats correspondent aux attentes»

(pley, trad JV) - L'action SES était en bonne position à la Bourse de Luxembourg, ce vendredi 27 juillet, avec une augmentation de 11% à 17 euros.

«Nos résultats correspondent à nos attentes et continuent sur leur lancée du premier trimestre», a déclaré Steve Collar, CEO de SES, satisfait de la hausse du cours de l'action.

Vendredi, l'opérateur de satellites basé à Betzdorf a publié ses résultats semestriels. Cependant, à 981 millions d'euros, le chiffre d'affaires du premier semestre 2018 est en baisse de 6,4 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Le bénéfice net de l'entreprise a diminué de près de 9 % par rapport à la même période l'année dernière, à 227,7 millions d'euros. Son bénéfice d'exploitation (EBITDA) a également diminué de 9,6 %, à 621 millions d'euros. En revanche, son cash-flow opérationnel a augmenté de près de 17 %, pour atteindre 438,7 millions d'euros.

Le fait que le cours de l'action ait augmenté malgré les baisses de chiffre d'affaire témoigne de la compréhension du message de SES par les investisseurs. «Nous avons signalé au marché qu'après avoir fait d'importants investissements, nous réaliserons des bénéfices au cours des trois à quatre prochaines années», a commenté le CFO, Andrew Browne.

SES Networks devrait être le principal moteur de la croissance de l'entreprise dans les années à venir. Les services de données représentent actuellement 32 % de son résultat d'exploitation, et devraient dépasser les 40 % en 2020.

En revanche, les activités traditionnelles de SES Video, qui représentent toujours 68% de ce résultat, devraient chuter pour atteindre les 60. Cette transformation, qui met désormais le data en avant au détriment de la vidéo, reflète un bouleversement de l'industrie.



La transmission de données par satellite, autrefois coûteuse, concurrence aujourd'hui les réseaux terrestres en termes de prix.

De plus, avec l'explosion du streaming, de plus en plus de films sont visionnés sur téléphone mobile ou tablette, en lieu et place du téléviseur à domicile, ce qui nécessite une connexion de données mobiles rapide.

Pour l'heure, la vidéo demeure encore le fer de lance de SES. Pas moins de 7.941 chaînes de télévision sont actuellement diffusées via plus de 50 satellites SES, dont 2.765 en haute résolution.

