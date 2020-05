Changez de production, l'Etat vous aidera

Les aides destinées aux entreprises de l'industrie et de l’artisanat, qui comptent réorienter leur activité dans la lutte contre le coronavirus, ont été prolongées jusqu'en décembre 2020. Le but de la manœuvre étant de «relocaliser les productions stratégiques», selon Franz Fayot (LSAP).

Inciter les entreprises à produire ou à développer des produits contribuant à combattre la crise sanitaire liée à Covid-19, telle était la démarche mise en place le 8 avril dernier par le ministère de l'Economie alors que la crise du coronavirus frappait le pays. Une mesure prise dans l'urgence et qui, à présent, va s'inscrire dans la durée. Ainsi, le projet de loi 7559 va prendre la relève afin de prolonger les aides au-delà de la fin de l'état de crise.

Réunis en visioconférence ce jeudi, les députés de la commission de l'Economie ont examiné le projet de loi et adopté une série d'amendements, répondant aux recommandations du Conseil d'Etat. Il est important de préciser que seuls les projets lancés après février 2020 sont éligibles au financement public. Ce régime d'encouragement se terminera d'ailleurs à la fin de l'année 2020, comme le prescrit le cadre européen pour ce type d'aides.

Trois à cinq projets par catégorie d'aides pourraient rapidement démarrer. «Jusqu’à présent, une quarantaine d'entreprises se sont intéressées de près aux aides», a reconnu le ministre de l'Economie.

Cette initiative encourage les entreprises luxembourgeoises à réorienter leur production. Les sociétés qui ont décidé par exemple de changer leur fusil d'épaule en misant sur la production de masques et de gel hydroalcoolique «sont au nombre de 15», précise ainsi Damien Valvasori du ministère de l'Economie. Le montant global de ces aides n'étant pas encore communicable.

Quant au régime d'aide du ministère de l'Economie lié à la production de produits dans le cadre lutte contre le covid-19, 30 entreprises se sont manifestées auprès de Luxinnovation. Selon le ministre, une «dizaine de projets concrets sont actuellement analysés».

Pour rappel, une enveloppe globale de 30 millions d'euros avait été mise sur la table pour accompagner financièrement le secteur recherche et développement (R&D) mais aussi l'investissement. «Ces deux régimes d'aides s'inscrivent dans la volonté de relocaliser les productions stratégiques en Europe», souligne encore Franz Fayot. Pas bête au vue des difficultés épisodiques à s'approvisionner (en nombre et en qualité) auprès de lointains producteurs de masques, lunettes et tuniques de protection ou respirateurs.



