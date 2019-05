Sur proposition de l'État, actionnaire majoritaire de la compagnie aérienne luxembourgeoise, Giovanni Giallombardo a été nommé, lundi, nouveau président du conseil d'administration. Il succède à Paul Helminger, en poste depuis 2012.

Changement d'ère à la tête de Luxair

Jean-Michel HENNEBERT

Une page se tourne officiellement chez Luxair. Après sept années à la tête du conseil d'administration de Luxair, Paul Helminger sera remplacé par Giovanni Giallombardo, annonce lundi la compagnie aérienne. Administrateur de Luxair depuis 2016 et l'entrée au capital de Luxair du groupe italien Delfin, Giovanni Giallombardo est titulaire d'un doctorat en sciences économiques et commerciales de l'université de Florence.

Présent au Luxembourg depuis 2009 comme directeur général et membre du management board de UniCredit Luxembourg, il siège également au sein du conseil d'administration du groupe Essilor-Luxottica, spécialiste mondial de la conception, fabrication et distribution de verres ophtalmiques, de montures et de lunettes de soleil.

Retrait pour «raisons personnelles»

Proposé par l'État, actionnaire principal de Luxair, Giovanni Giallombardo, cité dans le communiqué officiel, se dit «conscient de la difficulté de la tâche, le secteur de l’aviation étant exposé à une concurrence grandissante qui laisse peu de marge de manœuvre à un acteur régional.»

Paul Helminger, ancien bourgmestre DP de la capitale, avait choisi de ne pas solliciter un nouveau mandat à la tête du conseil d'administration «pour raisons personnelles». Lors de l'assemblée générale de lundi, il s'est vu confier le titre de président honoraire du conseil d'administration de Luxair. Il demeure, à ce jour, toujours président du conseil d'administration de Cargolux.