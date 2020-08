Si la filiale dédiée au fret des CFL a choisi de s'équiper de 50 nouveaux matériels made in Slovakia, c'est qu'il y a de bonnes raisons derrière cet investissement. A commencer par s'offrir la possibilité d'un plus fort cadencement sur certaines destinations.

CFL multimodal renforce sa flotte

Vous ne connaissez pas la société Tatravagónka? La branche multimodale des CFL, si. Il est vrai que l'entreprise en question détient à elle seule 40% du marché européen du wagon de fret. Et c'est vers ses ateliers en Slovaquie que la filiale des Chemins de fer luxembourgeois vient de se tourner pour acquérir 50 nouveaux wagons. Des modèles à double poche, T3000. Montant de la facture? Motus. Par contre, sur l'emploi de ces équipements CFL est plus loquace.

Ainsi, cette commande permettra de grossir la flotte à disposition de wagons pouvant assurer le transport de semi-remorques mais aussi de conteneurs normalisés, manipulés par grue. Et cela sur tous les réseaux ferroviaires européens à écartement des voies normal. Mais, surtout, l'originalité de ces engins tient en l'intégration d'un capteur GPS. Ainsi, à tout moment, est-il possible de géolocaliser la progression du chargement. Un atout dans le monde de la logistique où chaque seconde compte. Ce système de «Track & trace» sera disponible sur les portails clients et fournisseurs de la solution intégrée de CFL intermodal, MIRABELLE.

Avec cet investissement dans une nouvelle flotte de wagons et dans des solutions digitales, CFL multimodal renforce sa gamme de services de transport combiné. Pour la branche, qui l'an passé a présenté un résultat positif de 3,4 millions d’euros, ce nouvel outil permet de croire au développement des connexions du terminal intermodal de Bettembourg-Dudelange vers l'Europe centrale et l’Europe du Nord.

Autre souhait : que ces wagons nouvelle génération permettent à l'opérateur luxembourgeois d'augmenter ses fréquences sur les liaisons existantes vers Lyon, Nancy, Paris, Anvers, Zeebrugge, Trieste, Kiel et Poznan. Un atout où côté belge notamment, la concurrence s'organise.

