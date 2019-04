Coup de projecteur sur trois Insurtechs luxembourgeoises actives dans le pays et ailleurs dans le monde.

Économie 4 min.

Ces start-up qui assurent l'avenir des assurances

Aude FORESTIER Coup de projecteur sur trois Insurtechs luxembourgeoises actives dans le pays et ailleurs dans le monde

Le Luxemburger Wort vous présente Earthlab Luxembourg, Sabeo et Ibisa, trois start-up luxembourgeoises actives dans le domaine de l'assurance au Grand-Duché et dans d'autres pays.



Earthlab observe la terre pour la gestion des risques

Créée en 2015 par quatre actionnaires (deux Luxembourgeois Post Luxembourg, Hitec, un Français Telespazio France et l'Italien e-Geos), la jeune pousse Earthlab Luxembourg collecte des données d'observation de la terre obtenues par des satellites et traitées par une intelligence artificielle. Les données sont destinées aux compagnies d'assurance et de réassurance, d'après Thomas Friederich, le General Manager. Cela peut être très utile lorsqu'un sinistre s'est produit sur une exploitation agricole, par exemple. «En amont, on va aller détecter les caractéristiques de fragilité, voir quels éléments sont touchés par une tempête et en aval, on verra les conséquences», explique Thomas Friederich.



Afin de connaître les caractéristiques d'un bâtiment, «on utilise le 'building knowledge center' (BKC)». L'outil est doté de petites intelligences artificielles. Chacune d'entre elles va détecter une partie d'un édifice. La firme, qui a déménagé il y a peu à Mamer et qui continue à recruter, travaille principalement avec le Luxembourg, la France et l'Italie.



Selon le General Manager, «les assurances se dirigent vers la digitalisation». Elles introduisent de plus en plus d'intelligence artificielle (IA) dans leur stratégie. «Pour nous, la transformation digitale est quasiment terminée. On est dans la révolution IA», pointe-t-il.



Earthlab Luxembourg aidera les compagnies à «améliorer la connaissance de leurs propres clients, le prix de la prime d'assurance» et donnera un coup de pouce dans la gestion des sinistres, dit-il encore. Ainsi, le problème pourra être traité plus rapidement.



Voici l'équipe d'EarthLab Luxembourg avec au centre Thomas Friederich, le General Manager. Photo : Chris Karaba

Assurbox, le facilitateur de communication



Née en juillet 2018 et installée à Bigonville, la société Sabeo propose un produit bien différent des autres. Assurbox est une plateforme qui permet de connecter les back-offices des assurances avec ceux des entreprises communiquant avec elles, d'après Samuel Beauvois, l'un des cofondateurs avec Bertrand Deroanne.



La plateforme rend possible l'automatisation des processus. Fini donc les échanges de documents parfois très importants par courrier, fax ou e-mail entre les parties. «Les entreprises gagnent du temps et de la qualité car il n'y a pas d'erreur d'encodage», dit-il.



Interrogé sur l'avenir de l'assurance au Luxembourg, Samuel Beauvois dit ne pas voir de grands changements d'ici deux ans. Il évoque plutôt l'automatisation. Elle se fait de plus en plus présente grâce aux interfaces de programmation applicative (API) et aux automatisations robotisées des processus (RPA). L'autre grande tendance observée dans le secteur étant la mise en avant de l'expérience client. «Aujourd'hui, on ne parle que de cela», avance le co-fondateur de la start-up qui est, pour l'instant, uniquement active au Grand-Duché et membre de l'Open insurance initiative(OPIN).



Samuel Beauvois et Bertrand Deroanne sont les co-créateurs d'Assurbox. Photo: Pierre Matgé





Ibisa, la mutuelle des paysans des pays en voie de développement



C'est à l'été 2017 que María Mateo Ibora a eu l'idée de créer une start-up nommée Ibisa. Son but? Fournir «une protection des récoltes aux paysans pauvres des pays en voie de développement», atteste Jean-Baptiste Pleynet, le responsable de l'actuariat au sein de la jeune entreprise. D'après ce dernier, la micro-assurance ne fonctionne pas car «le taux de pénétration auprès des paysans (NDLR: dans certains pays africains, jusqu'à 80 % des cultivateurs sont des femmes), est inférieur à 1 %».



Son coût de fonctionnement est «trop élevé par rapport au montant des primes» qui peut aller de 10 à 20 dollars par an. Ce qui laisse peu de place aux frais de gestion. Afin de proposer une alternative à ce type d'assurance, «on est reparti d'une page blanche pour proposer une solution abordable pour ces populations-là», continue Jean-Baptiste Pleynet. Ibisa s'est inspirée des mutuelles locales existant «au sein de ces populations».



Les paysans sont invités à rejoindre une plateforme dans laquelle participent les partenaires locaux. A savoir: des organismes de crédit, des opérateurs téléphoniques. Ces derniers vont promouvoir le produit et le distribuer. Les adhérents cotisent à cette mutuelle lorsqu'ils ont de l'argent. En échange, Ibisa utilise les images satellite pour identifier un sinistre dans un champ (une sécheresse par exemple).



«S'il y a un problème, on va déclencher le micro-paiement sans attendre la fin de la saison auprès de l'affilié», détaille le responsable de l'actuariat. Avec cet argent, l'assuré pourra acheter des graines mais aussi de quoi se nourrir. La technologie blockchain «va gérer toute l'administration et les paiements aux affiliés», complète-t-il. La start-up a, en ce moment, une vingtaine de clients en Inde.



«On a pour objectif d'arriver à 1.000 d'ici la fin de l'année 2019». A la question de savoir si les Insurtechs (technologies des assurances) remplaceront les assurances dans le futur, Jean-Baptiste Pleynet répond qu'elles les aideront. «On se voit comme des compléments». Le secteur de l'assurance continuera d'exister «et travaillera de plus en plus avec les Insurtechs et les Fintechs de manière générale», prévient-il.

L'équipe de la start-up Ibisa. Photo : Lex Kleren





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.