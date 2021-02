A compter du 1er mars, l'entreprise spécialisée dans la production d'outils de coupe et de métaux durs fera intégralement partie du groupe Plansee, leader mondial du secteur. Une annonce survenue mercredi qui suscite déjà certaines inquiétudes.

Ceratizit passe à 100% sous pavillon autrichien

Déjà détenue par Plansee à hauteur de 50% depuis 2002, Ceratizit basculera à 100% sous giron autrichien à compter du 1er mars, annonce mercredi le leader mondial de la production métallurgique des matériaux en poudre. Justifiée par la volonté de «poursuivre la réussite de Ceratizit (...) encore plus rapidement et de manière encore plus durable», l'augmentation dans le capital de la société luxembourgeoise vise à «créer un groupe totalement intégré», selon le communiqué officiel.

Bien que l'acquisition de la société luxembourgeoise soit qualifiée de «transaction la plus importante de l'histoire du groupe», aucun détail sur le montant en jeu n'a été communiqué. Une opération qui doit d'ailleurs encore être approuvée par les autorités de surveillance de la concurrence et qui ne manque pas de susciter les inquiétudes du côté syndical.



Qualifiée de «subite et surprenante» par le LCGB, syndicat majoritaire dans l'entreprise, l'annonce du changement d'actionnaire intervient dans «un contexte économique difficile» et pourrait se traduire par des «conséquences néfastes sur les emplois au Luxembourg». Raison pour laquelle le syndicat a demandé «une réunion en toute urgence» avec la direction générale et clame haut et fort son inquiétude quant à l'avenir de l'industrie au Grand-Duché.

«Le LCGB se doit de constater qu'une fois encore une empreinte importante de l'industrie luxembourgeoise sera vendue à un acteur hors du pays», assure le syndicat qui rappelle que cette annonce intervient «même pas une semaine après l'annonce de la vente de l'Etat de ses parties [sic] de Paul Wurth». Même questionnement de la part de l'OGBL qui s'interroge, mercredi dans un communiqué, sur «la future stratégie industrielle du groupe au Luxembourg» puisqu'outre le site de Mamer, le groupe possède trois autres entités - Ceratool et Ceraspin à Livange et Ceratunksten à Niedercorn - qui emploient quelque 150 salariés.

Selon le dernier bilan annuel de Ceratizit, l'entreprise basée à Mamer a dégagé au 29 février 2020 un bénéfice net de 27,9 millions d'euros et a distribué des dividendes à ses actionnaires à hauteur de 30 millions d'euros. Elle emploie quelque 1.200 salariés.

