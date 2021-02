Ce que prévoient les nouvelles aides pour l'Horeca

Annoncée dès jeudi soir, peu de temps après la fin de la manifestation organisée place d'Armes, la mise en place de mesures complémentaires pour les bars, cafés et restaurants a été détaillée vendredi. Revue de détail.

Jean-Michel HENNEBERT Annoncée dès jeudi soir, peu de temps après la fin de la manifestation organisée place d'Armes, la mise en place de mesures complémentaires pour les bars, cafés et restaurants a été détaillée vendredi. Revue de détail.

Après le DP jeudi soir, c'est au tour de la fédération Horesca de revendiquer vendredi «une nouvelle réussite», à savoir la mise en place de nouvelles mesures de soutien aux bars, cafés et restaurants. Si ces dernières seront présentées officiellement ce vendredi soir par Xavier Bettel (DP) lors d'une allocution prévue à partir de 17h et détaillées dans une conférence de presse planifiée pour lundi, elles ont été listées dans un communiqué envoyé par l'Horesca.

Qualifié d'«améliorations substantielles», le nouveau dispositif se décline en six mesures conformes aux règles édictées par la Commission européenne et qui élargissent le champ d'action des Etats. Concrètement, ce dernier se décline comme suit:

Prolongation de l'aide pour les coûts non couverts jusqu'au 30 juin prochain,

Cette aide sera accessible «à partir de février 2021» pour les entreprises nouvellement créées, à savoir celles qui auront débuté leur activité après le 15 mars 2020

Prise en charge à 100% des coûts non couverts pour les entreprises sous fermeture administrative

Les hôtels ayant perdu 75% de leur chiffre d'affaires par rapport à 2019 seront désormais éligibles à l'aide des coûts non couverts à hauteur de 100%

Soutien renforcé pour les entreprises sous fermeture administrative et active. En clair, l'exclusion dans le calcul des aides du chiffre d'affaires réalisé pour l'activité de take-away et de livraison à hauteur de 25%

et de livraison à hauteur de 25% La hausse du plafond pour l'aide des coûts non couverts de 50%

Des mesures qui répondent «pour certaines aux revendications clés» de l'Horesca, assure le communiqué officiel. Pour prévenir toute nouvelle critique contre la complexité du système d'aide, les représentants de la fédération du secteur Horeca de demander à ce que les entreprises «vérifient si la transmission des demandes a été faite correctement et de contrôler les payements reçus». Et ces derniers de préciser que si tel n'était pas le cas, les entrepreneurs peuvent se tourner vers le service «Suivi de dossier», offert aux adhérents et aux non-adhérents.



Manière pour l'actuelle direction de l'Horesca de répondre aux nombreuses attaques sur son inactivité supposée. Contestée depuis plusieurs mois, Alain Rix et François Koepp tentent de rasseoir un peu leur autorité sur un secteur en ébullition. A noter que cette annonce n'est pas la seule adressée puisque jeudi, Dan Kersch (LSAP), ministre du Travail indiquait la mise en place d'un revenu de remplacement pour les indépendants. Une mesure qui a immédiatement abouti à une levée de boucliers de la part du patronat et interroge les syndicats.

