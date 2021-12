Ce que Lidl cache dans son caddie

La chaîne de supermarchés a des objectifs de croissance ambitieux au Luxembourg. L'enseigne prévoit près de 30 millions d'euros d'investissements à court terme, et un 13e magasin pour 2023.

La chaîne de supermarchés a des objectifs de croissance ambitieux au Luxembourg. L'enseigne prévoit près de 30 millions d'euros d'investissements à court terme, et un 13e magasin pour 2023.

(pj avec Nadia DI PILLO) Vingt ans précisément que Lidl a allumé sa première enseigne au Grand-Duché. Deux décennies et toujours des envies de développement, à en croire Julien Wathieu, porte-parole Be-Lux de Lidl. Premier objectif annoncé pour les mois à venir : créer 60 nouveaux emplois et proposer davantage de produits locaux. Même si le discounter allemand compte déjà onze magasins et emploie 369 personnes, il en veut plus.

Ces dernières années, le discounter allemand a déjà dépensé des millions pour agrandir et embellir ses magasins. Là où dominaient autrefois les néons froids et l'ameublement austère, de grandes surfaces, des étagères modernes et une offre croissante en fruits et légumes frais créent de plus en plus souvent une ambiance plus attrayante. C'est à ce régime que vient d'être soumis le site de la Rute de Beggen, à Luxembourg-Ville. Ce 1er décembre, le commerce rouvre après un lifting complet et un agrandissement, passant de 1.285 à 1.710 m2.



Côté Aldi Principal concurrent de Lidl en terme de positionnement, le groupe Aldi fête lui ses 30 ans de présence au Grand-Duché. Ses 17 magasins actuels emploient 180 salariés.

Au calendrier Lidl, la prochaine grande date est fixée à l'été 2022 avec l'ouverture d'une surface de vente à Koerich. «Là, nous proposerons 1.415 m2 de magasin et 108 places de parking. Nous recruterons environ 25 collaborateurs sur ce site», précise Julien Wathieu. Et de rappeler l'étape suivante, avec l'ouverture du 13e magasin Lidl à Dudelange. Là, le planning parle plutôt d'un lancement au premier trimestre 2023. «Il s'agit d'une première: un ''projet combiné''. Avec des locaux commerciaux disponibles à l'étage, dont une partie sera utilisée en interne et l'autre louée.»

Du progrès à faire sur le online

Sans en dévoiler plus, le porte-parole Be-Lux admet volontiers que la marque compte encore étendre son réseau au Grand-Duché. Où ? «Pas à chaque coin...» Plus précisément? «Howald et Gasperich sont deux endroits intéressants pour nous et nous les gardons à l'œil même si, pour le moment, nous ne pouvons pas encore annoncer de projets concrets».

Julien Wathieu confirme qu'à 20 ans Lidl a encore la volonté de grandir au Luxembourg. Photo : Gerry Huberty

Mais pour Lidl, au-delà de l'expansion géographique, il est aussi temps de diversifier son offre de services. Le discounter a pris du retard dans la numérisation et le service de livraison. «Il n'y a pas encore de projets concrets au Luxembourg pour la boutique en ligne, reconnait Julien Wathieu. Nous savons que c'est un mode de consommation en pleine expansion et nous allons nous y intéresser de plus près. Mais véritablement notre priorité reste pour l'instant la présence physique.»

