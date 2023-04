Les banques luxembourgeoises relèvent leurs taux d'intérêt, ce qui a pour conséquence que les paiements échelonnés des prêts en cours augmentent.

Ce que la hausse des taux d'intérêt signifie pour les emprunteurs

Ces dernières semaines, de nombreuses personnes ont trouvé un courrier désagréable dans leur boîte aux lettres: la banque les ont informées qu'en raison du contexte économique actuel, le taux d'intérêt de leur crédit en cours devra être adapté.

La hausse des taux d'intérêt génère des «situations dramatiques» L'Union luxembourgeoise des consommateurs exige une «transparence totale» de la part des banques sur la hausse constante des taux d'intérêt et la suppression des frais bancaires.

Ainsi, depuis novembre, de nombreuses banques ont d'abord augmenté le taux d'intérêt sur le crédit immobilier de 2,6% à 3,6%, puis de 3,6% à 4,85% un mois plus tard, et enfin à nouveau en février à 5,35%. Soit un taux doublé en quatre mois. En conséquence, la mensualité que les emprunteurs doivent payer augmente également. Il n'est donc pas étonnant que les téléphones des banques aient chauffé ces dernières semaines.

Une mensualité augmentée de 1.000 euros

Presque tous ceux qui ont emprunté pour une maison ou un appartement et qui ont convenu d'un taux d'intérêt variable sont concernés. Par exemple, celui qui a contracté en 2016 un prêt hypothécaire de 600.000 euros sur 20 ans à un taux d'intérêt de 2%, payait jusqu'à présent une mensualité de 3.042 euros. Avec un taux de 5,5%, il paie désormais 4.145 euros. Pour une durée étendue à 30 ans, les mensualités s'élèvent alors à 3.425 euros.

Celui qui a un crédit de 300.000 euros sur une durée de 30 ans payait jusqu'à présent 1.190 euros par mois avec un taux d'intérêt de 2,5%. Avec un taux d'intérêt de 5,5%, ce montant passe à 1.713 euros.

L'une des personnes concernées par cette situation a confié qu'elle était préparée à cette situation et qu'elle la prenait avec philosophie. Mais que peut-elle faire d'autre? Néanmoins, de nombreux propriétaires immobiliers s'inquiètent de ne plus pouvoir supporter de nouvelles hausses des taux d'intérêt et donc, des mensualités encore plus élevées.

L'époque de l'argent bon marché est révolue

Pour certains emprunteurs, cela signifie qu'ils doivent minimiser leurs dépenses ailleurs et renoncer par exemple à des voyages au profit de leur logement. Ceux qui ont convenu contractuellement un taux d'intérêt fixe ne sont pas menacés par une hausse soudaine des taux d'intérêt - jusqu'au moment où l'engagement de taux convenu arrive à échéance.

Les agences immobilières en mauvaise posture Les ventes ont fortement diminué, car de moins en moins de personnes souhaitent acheter une maison en raison des taux d'intérêt hypothécaires élevés et de l'augmentation du coût de la vie.

Souvent, un taux d'intérêt fixe convenu n'a qu'une durée de dix ans. Plus d'un emprunteur espère que les taux d'intérêt auront baissé d'ici l'échéance qui les concerne. Ou alors, le client de la banque doit profiter de cette période pour réduire le montant du crédit par des remboursements exceptionnels, dans la mesure du possible, jusqu'à la date limite à laquelle l'engagement de taux expire.

Quant à savoir s'il faut craindre une augmentation du nombre de crédits que les emprunteurs ne pourront plus rembourser, l'association bancaire ABBL explique: «L'impact sur les banques devrait être limité. Le cadre réglementaire et la gestion des risques fixent des critères responsables pour l'octroi de crédits, par exemple en ce qui concerne les contributions minimales et la capacité de remboursement», tout en soulignant qu'aucune banque n'a intérêt à pousser les emprunteurs dans une situation où ils ne pourraient plus honorer leurs dettes.

Certains crédits sont plus à risque

Pour chaque crédit à taux variable, les banques effectuent des tests de résistance afin de simuler les effets d'une forte hausse. «A cela s'ajoute le fait que ces dernières années, beaucoup plus de crédits à taux fixe ont été émis», explique l'association des banques. Selon elle, les cas les plus risqués sont les crédits octroyés à taux variable au cours des trois à cinq dernières années: si la durée restante est longue et le montant de la dette restant dû élevé, les emprunteurs risquent de se retrouver dans une situation difficile, a fortiori si le taux d'intérêt augmente aussi fortement que ces derniers mois.

Dans les «cas potentiellement risqués», selon l'ABBL, les banques contactent leurs clients pour trouver des solutions individuelles, par exemple en réévaluant les mensualités ou en allongeant la durée restante du crédit afin d'éviter un défaut de paiement.

Au Luxembourg, la durée d'un crédit hypothécaire est généralement comprise entre dix et trente ans. La question de savoir si une banque est prête à étaler davantage le remboursement d'un crédit d'une durée élevée de 30 ans dépendra du cas particulier et des habitudes de paiement du client dans le passé.

Il est évident que pour de nombreux emprunteurs, le paiement des tranches d'index en cours est plus que bienvenu.

Vers une augmentation des «crédits pourris»?

Pour ceux qui s'en souviennent encore: il y a 15 ans, la crise financière a commencé par l'incapacité des propriétaires américains à payer leurs mensualités de crédit. Un scénario similaire est-il en train de se produire?

L'association bancaire elle-même ne le pense pas: la situation des fonds propres des banques est bien meilleure aujourd'hui qu'à l'époque. Mais l'autorité de surveillance financière CSSF indique également que la hausse rapide des taux d'intérêt depuis juillet 2022 peut rendre les mensualités de crédit problématiques pour les emprunteurs qui se sont financés à des taux variables; ou dont l'engagement à taux fixe arrive à échéance: «Dans cette mesure, il est plausible de partir du principe que le nombre de crédits immobiliers en souffrance augmentera à l'avenir».

Taux d'intérêt et durée Dans le cas d'un taux d'intérêt fixe, le montant est prédéfini lors de la conclusion du contrat de crédit, par exemple 2,5%. Ce taux appliqué à la somme empruntée est valable soit pour une période déterminée, soit pour toute la durée du prêt. Un taux d'intérêt variable peut varier au fil du temps, en fonction de différents facteurs tels que les modifications du taux directeur ou du taux d'intérêt du marché. Dans ce cas, le taux d'intérêt peut donc augmenter ou diminuer pendant la durée du prêt, ce qui implique des paiements mensuels plus ou moins élevés. L'avantage d'un taux d'intérêt variable est qu'il est généralement plus bas qu'un taux d'intérêt fixe. En règle générale, une durée plus longue entraîne des paiements mensuels moins élevés, car le montant du prêt est réparti sur une période plus longue. Toutefois, une durée plus longue entraîne également des frais d'intérêt plus élevés, car l'emprunteur doit payer des intérêts sur une plus longue période. Au Luxembourg, la durée d'un crédit hypothécaire est négociable entre le prêteur et l'emprunteur. MeM

Selon le Statec, les prix de l'immobilier vont baisser cette année Les banques au Luxembourg profitent de la hausse du taux directeur - malgré la baisse de la demande de crédit. Pour la première fois depuis longtemps, la tendance s'inverse dans le secteur de l'immobilier.

A la fin de l'année 2022, le pourcentage de «prêts immobiliers non performants» (c'est-à-dire les prêts que l'emprunteur ne peut pas rembourser) était inférieur à 1% au Luxembourg, ce qui est inférieur à la moyenne européenne de 1,5%. Environ 40% des prêts immobiliers en cours au Luxembourg ont un taux d'intérêt variable.

Le bien immobilier comme garantie

Le taux de fonds propres des banques luxembourgeoises, qui s'élève en moyenne à plus de 21%, est «plus que suffisant» pour supporter le risque de perte, selon la CSSF. De plus, elles disposent toujours du bien immobilier lui-même comme garantie. Le rapport entre le montant du crédit et la valeur vénale du bien immobilier financé par le crédit est de 60% pour l'ensemble des crédits en cours et de 75% pour les nouveaux crédits. Pour les propriétaires immobiliers, ce n'est certes pas une consolation. Car si de nouvelles hausses des taux d'intérêt interviennent, certains seront contraints de vendre leur bien...

