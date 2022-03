Les frais de location sont pris en compte, mais pas les dépenses liées à l'achat d'un logement. Néanmoins, l'augmentation des prix est telle que la tranche suivante de l'indice chute.

Économie 8 min.

Le fonctionnement de l'index

Ce que l'indice contient - et ce qu'il ne contient pas

Marlene BREY Les frais de location sont pris en compte, mais pas les dépenses liées à l'achat d'un logement. Néanmoins, l'augmentation des prix est telle que la tranche suivante de l'indice chute.

(tb avec Marlene Brey) Le Luxembourg dispose d'une arme unique pour lutter contre l'inflation : l'indice. Si les prix augmentent, les salaires augmentent automatiquement. Problème résolu? Ce n'est évidemment pas aussi simple. Comment fonctionne l'indice exactement, peut-il vraiment aider les travailleurs du pays et quels problèmes pose-t-il aux employeurs ?

«Il faut trouver des solutions efficaces à court terme» Le gouvernement a convoqué une tripartite ce jeudi, avant Pâques, en raison de la flambée des prix de l'énergie. Pour l'opposition, cela ne suffit pas. Elle a demandé des mesures immédiates.

Comment fonctionne l'index ?

Pour comprendre comment fonctionne l'indexation des salaires, il faut d'abord regarder l'indice des prix à la consommation. Celui-ci indique ce que coûtent actuellement les choses de la vie quotidienne. Il mesure donc l'inflation. Cet indice est apparu il y a une centaine d'années. Lorsque l'on a su comment l'inflation évoluait, c'est-à-dire si les gens pouvaient se permettre de dépenser plus ou moins d'argent qu'il y a un mois, on s'est également demandé comment amortir la perte de pouvoir d'achat.

Le Luxembourg a trouvé une réponse qui semble aujourd'hui très particulière par rapport aux autres pays européens. Mais à l'époque, le Luxembourg n'était pas seul. «Il y a environ 100 ans, le système d'indexation n'était pas si inconnu dans toute l'Europe. De tels systèmes existaient également dans d'autres pays», explique Marc Ferring. Il dirige le département des statistiques des prix au Statec.

Marc Ferring est l'expert luxembourgeois de l'indice. Photo: Sibila Lind

Au début, en 1921, seuls les salaires des cheminots étaient indexés sur l'inflation, puis, à partir de 1975, tous les salaires du pays. L'indice de 1921 était encore basé sur un panier de seulement 19 biens de première nécessité, dont on supposait qu'ils correspondaient aux habitudes de consommation d'une famille de plusieurs personnes.

L'indice aujourd'hui

Depuis, le calcul s'est considérablement compliqué. Aujourd'hui, plus de 300 catégories de produits se trouvent dans le panier de l'indice des prix à la consommation. Ce qui s'y trouve exactement est défini par le règlement européen (UE) 2016/792 : du riz, du pain et du lait au loyer, en passant par les vêtements, les voitures neuves et d'occasion, la réparation des appareils électroménagers, les billets de cinéma et les factures de vétérinaire, on essaie d'y refléter les dépenses de la manière la plus réaliste possible.

L'inflation grimpe encore en février à 5,8% Le taux d'inflation dans la zone euro a battu un nouveau record en février, à 5,8% sur un an, toujours propulsé par la flambée des prix de l'énergie, selon Eurostat, alors que la guerre en Ukraine fait craindre une nouvelle aggravation.

Le règlement européen définit la méthodologie de l'indice des prix à la consommation afin que l'inflation soit comparable dans toute l'Europe. L'importance des différentes catégories de produits est toutefois déterminée pays par pays, car le comportement des consommateurs est différent dans chaque pays. La pondération est donc renouvelée chaque année par règlement grand-ducal.

Elle tient ainsi compte de ce que les consommateurs achètent réellement. Par exemple, les dépenses pour les voyages à forfait ont baissé ces dernières années à cause de la pandémie, cela se reflète également dans la pondération pour 2022. «Ce n'est donc pas une décision politique, cela se fait automatiquement sur la base des données que nous collectons», explique Marc Ferring du Statec.

Chaque mois, des contrôles sont effectués pour vérifier ce que coûtent réellement les choses dans le caddie. C'est en partie un travail manuel. «Nous avons des fonctionnaires qui se rendent dans les supermarchés les trois premières semaines de chaque mois et qui notent les prix, demandent au coiffeur, etc. En outre, nous recevons également des données électroniques des supermarchés. Nous recevons ainsi plus de 60.000 prix par mois, qui entrent dans l'indice des prix à la consommation». Ces contrôles pour le prix d'un paquet de riz par exemple permettent de voir l'évolution des prix, donc de l'inflation.

Comment fonctionne l'indexation des salaires ?

Cet indice des prix à la consommation est utilisé comme base pour indexer les salaires. Le même panier de produits est ici utilisé, avec les mêmes marchandises et la même pondération. Seule exception jusqu'à présent : pour l'indexation des salaires, quelques taxes et accises sont neutralisées. La taxe CO2 sur l'essence, le diesel, le gaz et le mazout, qui sera introduite en 2021, sera certes prise en compte dans l'inflation, mais elle sera neutralisée pour l'indexation des salaires. Il en va de même pour les produits du tabac.

Les salaires pourraient de nouveau augmenter ce printemps L'inflation galopante devrait entraîner une augmentation automatique des salaires de 2,5 % dans les prochains mois, a déclaré la ministre des Finances au Parlement.

Pour simplifier, on peut dire que si l'inflation a augmenté de 2,5 % depuis la dernière tranche d'indexation, les salaires seront augmentés de 2,5 %. En février, le taux d'inflation a atteint un pic de 6,6%. Pourquoi alors la tranche indiciaire n'est-elle pas de 6,6%? Ces chiffres sont toujours confondus, souligne Marc Ferring. 6,6 %, c'est la hausse de l'inflation entre février 2021 et février 2022, c'est-à-dire en comparaison annuelle. Mais les salaires augmentent plus tôt, à savoir lorsque 2,5% d'inflation cumulée sont réunis depuis la dernière tranche de l'indice - dans le cas actuel, depuis octobre 2021. En additionnant l'inflation de décembre, janvier, février et mars et que l'on arrive à 2,5%, on passe à la tranche d'indexation suivante. Celle-ci est toujours de 2,5%.

La question du logement

Les frais de location sont pris en compte dans l'indice des prix à la consommation et donc également dans l'indice des salaires. En revanche, les dépenses liées au logement ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'inflation ni dans l'indice des salaires. Il s'agit bien entendu d'un point de litige potentiel, en particulier au Luxembourg, où une grande partie des revenus de beaucoup de personnes est consacrée au financement de leur propre logement.

Les loyers sont considérés comme une consommation, alors que l'achat d'un bien immobilier est considéré comme un investissement. Marc Ferring

Alors pourquoi en est-il ainsi ? «Nous parlons ici d'un indice des prix à la consommation», explique Marc Ferring, «les loyers sont considérés comme une consommation, alors que l'achat d'un bien immobilier est considéré comme un investissement».

IDEA plaide pour un renouveau de la politique du logement Retour sur quelques-unes des pistes de réflexion pour un renouveau de la politique du logement au Grand-Duché de la fondation IDEA pour la sortie du document de travail n°18: «Crise du logement: persistance, faux-semblants, vrais enjeux, et cetera!».

Actuellement, le loyer est pondéré de telle sorte qu'il représente 7,64 % des coûts du panier de la ménagère. A titre de comparaison, les vêtements et les chaussures ont une pondération similaire de 6,65 % et les aliments et les boissons non alcoolisées sont même estimés à 12,75 %. La plupart des gens dépensent cependant plus de 8 % de leur revenu pour le logement.

L'explication : les données sont basées sur celles des comptes nationaux. Cela signifie qu'en moyenne 7,64% des dépenses des ménages luxembourgeois sont consacrées au loyer - car au Luxembourg, seuls 30% environ des gens vivent en location, le reste étant propriétaires de leur logement.

L'énergie, un poste de dépenses

L'explosion des prix de l'énergie est un sujet de préoccupation pour de nombreuses personnes. L'électricité et le gaz pèsent respectivement 2,10 % et 2,12 % dans l'indice des prix à la consommation. Les frais de transport sont estimés à 14,64 %, ce qui inclut l'achat de voitures neuves, les carburants, les réparations automobiles, les billets d'avion et autres. Ces chiffres sont basés sur les données des années précédentes.

La flambée des prix à la pompe révolte l'Union des consommateurs Alors que les prix des produits pétroliers explosent, l'Union luxembourgeoise des consommateurs pointe du doigt le gouvernement qui «observe sans rien faire et n'a évidemment aucun plan pour contrer ces augmentations».

Les évolutions actuelles ne se répercuteront donc que l'année prochaine. «En raison de la hausse actuelle des prix, deux contradictions peuvent se rencontrer», explique Marc Ferring. «D'un côté, les ménages doivent dépenser plus d'argent pour ces produits, de l'autre, la consommation pourrait baisser. Ce n'est qu'à la fin de l'année que nous le verrons exactement». La pondération des produits énergétiques peut donc être différente pour 2023. C'est ce qui s'est passé l'année dernière : dans la pondération de 2022, les produits pétroliers (essence, diesel, gaz, mazout) ont reçu une pondération d'environ 5,8 % alors qu'en 2021, cette pondération était encore de 4%, car la consommation de ces produits avait fortement baissé en 2020 en raison de la pandémie.

Employés vs employeurs

Alors que les prix continuent d'augmenter, de nombreux travailleurs attendent avec impatience la prochaine tranche d'indexation. Par exemple, celui qui perçoit un salaire brut de 3.000 euros par mois recevra 75 euros de plus lors de la prochaine indexation. Le nouveau salaire brut s'élève donc à 3.075 euros. Cela fait une différence, surtout pour les bas salaires.

L'index contribue à maintenir une large paix sociale au Luxembourg. Frédéric Krier, OGBL

«L'index contribue à la paix sociale au Luxembourg», explique Frédéric Krier de l'OGBL. «Ici, au Luxembourg, nous n'avons pratiquement pas de grèves parce que la compensation de l'inflation est réglée par la loi. Sans l'index, nous serions dans une tout autre situation».

Lors de crises passées, par exemple lors de la crise financière et économique à partir de 2008, les syndicats ont déjà dû défendre l'index. Cela pourrait à nouveau se produire aujourd'hui. Car les employeurs défendent traditionnellement un autre point de vue.

Les particuliers ne sont pas les seuls à souffrir de la hausse des coûts de l'énergie, les entreprises aussi. Si en plus les coûts salariaux augmentent, cela devient une menace pour leur existence. Carlo Thelen, Chambre de commerce

Carlo Thelen, directeur de la Chambre de commerce, critique l'indice depuis longtemps : «Actuellement, ce ne sont pas seulement les particuliers qui souffrent de la hausse des coûts de l'énergie, mais aussi les entreprises», souligne-t-il. Pour certaines entreprises à forte consommation d'énergie, il n'est déjà plus rentable de produire. «Si en plus les coûts salariaux augmentent, cela peut menacer leur existence».

La Chambre de commerce remet en cause l'index Avec une inflation qui menace de durer, une reprise retardée par la crise covid, l'instance aimerait bien se débarrasser du dispositif d'augmentation des salaires qu'elle qualifie de «fardeau supplémentaire».

Avec deux tranches d'index en l'espace de quelques mois, il demande que le déclenchement automatique de l'index soit freiné. «Nous avons besoin d'un indice des prix à la consommation durable qui exclut les produits fossiles», plaide Carlo Thelen. Au lieu du principe de l'arrosoir, il devrait y avoir une subvention ciblée pour les ménages et les entreprises concernés.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.