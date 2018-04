Casino 2000: le succès ne doit rien au hasard

Le Casino 2000 de Mondorf célébrera son 35e anniversaire à partir de ce vendredi. A la baguette de l'établissement, Guido Berghmans diversifie progressivement l'activité, du jeu vers la restauration et les événements. Le succès est au rendez-vous dans un univers en mutation.

Thierry LABRO Le Casino 2000 de Mondorf célébrera son 35e anniversaire à partir de ce vendredi. A la baguette de l'établissement, Guido Berghmans diversifie progressivement l'activité, du jeu vers la restauration et les événements. Le succès est au rendez-vous dans un univers en mutation.

Ouvert en 1983 de la volonté politique à la fois de lutter contre les machines à sous clandestines et d'avoir un outil de développement économique dans l'Est du pays, le Casino de Mondorf célébrera aujourd'hui son 35e anniversaire. A 57 ans, son directeur, Guido Berghmans, a entamé une réorientation identique à celle des grands casinos de Las Vegas face à la concurrence physique (dans la Grande Région) ou virtuelle. Au beau milieu du casino, vendredi 13 (!), il dit son envie de savourer les belles années qui s'annoncent.

Le directeur Casino 2000, Guido Berghmans, dirige 210 personnes autour du jeu mais aussi de la gastronomie et de l'événementiel Guy Jallay

M. Berghmans, l'image du casino où on vient mettre quelques pièces dans une machine à sous ou sur une table de poker a beaucoup changé ces dernières années. Est-ce que l'endroit n'a pas perdu son âme?

C'est sûr qu'alors que le casino d'Aix-la-Chapelle, d'où je viens, a réduit sa taille, la nôtre a été multipliée par quatre, surtout depuis 2009. Aujourd'hui, j'ai une équipe de 210 grands professionnels créatifs, qui veulent montrer ce qu'ils savent faire, aussi bien au casino que dans les trois restaurants qui ont servi 140.000 plats l'an dernier et à l'occasion de nos événements, surtout à partir de cette année. Chacun des trois restaurants marche très fort, a aussi son plan annuel, peut mieux planifier. La gastronomie occupe la moitié de nos réunions, l'événementiel de plus en plus. Le Chapito a attiré presque 100.000 visiteurs pour une manifestation, une exposition, un événement l'an dernier, alors que nous tablions sur 60.000. Je pense qu'en 2019, nous gagnerons de l'argent. Les artistes qui viennent aiment la salle, l'accueil, la communication technique...

L'an dernier, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 39 millions d'euros pour le casino et de 7 millions d'euros pour l'hôtel, la gastronomie et l'événementiel. Las Vegas réalise déjà 70% sur cette deuxième partie, plus touristique. Nous continuons à moderniser la partie «tables de jeux». Par exemple, les jeunes qui avaient 14 ans avec l'essor d'internet et des jeux sur internet arrivent à leurs 30 ans. Nous modernisons nos tables pour tenter de les attirer ici. Plus de jeux où on doit réfléchir, c'est une petite tendance. On a acheté des distributeurs de cartes qui ne font jamais d'erreur, à 20.000 euros pièce. Des écrans seront ajoutés à nos tables de black-jack pour permettre à des visiteurs de suivre les parties plus facilement que les yeux sur le tapis car un visiteur sur deux vient ici pour regarder d'autres joueurs. Pareil pour les machines à sous. Les gens veulent surtout gagner une somme qui changera leur vie. Certains rêvent de retourner chez eux, d'autres de commencer autre chose... Nous venons de payer deux jackpots à 160.000 et 170.000 euros [en février, un client est reparti avec 13,58 millions d'euros, ndlA.].

Combien vous coûtent ces investissements quasi permanents?

Avec le renouvellement pour vingt ans de la concession, un vaste programme d’investissement a été lancé en 1999. 68 millions d’euros ont été consacrés à la construction du restaurant «Les Roses» et de sa terrasse, des salons et salles de banquets, à l’agrandissement du restaurant «Le Manège» et de certaines salles de jeux ainsi qu’à la rénovation de l’hôtel. Entre 2009 et 2014, 42 des 68 millions ont aidé à la création du Chapito, salle qui peut accueillir jusqu’à 2.100 personnes, avec son jardin d’hiver, ses terrasses et son jardin. Cela a aussi permis le réaménagement de la Galerie, la construction de la «Villa des Roses», pavillon de luxe sur six étages, et la création d’une nouvelle entrée. L’ancien hall d’entrée a été réaménagé avec un espace de jeu, un bar lounge et la galerie. Au sous-sol, un espace de réserve de 440 m2 et d’une hauteur de 4,5 mètres a été prévu pour les besoins futurs. Sur le plan humain, mes équipes sont plus décontractées avec nos clients. Nous voulons montrer que nous sommes modernes et actifs, qu'il y a toujours quelque chose qui se passe à Mondorf et qu'on peut s'y amuser! Dans nos équipes, on peut même être tatoué ou barbu parce que cela est en phase avec la société. Pour autant, j'aime beaucoup ces jeunes qui arrivent avec un certain charisme et qui sont soucieux de s'occuper de nos clients.

La concurrence était déjà forte à cause des autres casinos dans la région, que ce soit à Amnéville, à Sarrebruck ou au Schloss-Berg, mais depuis votre arrivée à la tête de l'établissement en 2002, internet a tout bousculé, non?

Oui surtout après la crise de 2008 mais ce n'est pas qu'une question de technologie. Il y a eu l'interdiction de fumer, des contrôles d'entrée ou une régulation de plus en plus stricte. Par exemple, nous avons décidé très tôt de nous autoréguler en mettant en place des programmes pour protéger les joueurs (2002), éviter les addictions. Nous avons agi sur la lutte contre le blanchiment. Depuis 2016, nous sommes en règle avec le prochain règlement européen sur la protection des données. Parce que nous avons des données sur les joueurs, sur ceux qui ne peuvent pas entrer dans le casino, sur ceux qui ne veulent plus pouvoir entrer, avec des systèmes biométriques ou de reconnaissance faciale... Nous sommes évidemment préoccupés par toutes les questions de sécurité.

Et puis il y a la question du jeu sur internet sur laquelle vous êtes devenu un expert, expertise que vous défendez comme vice-président de l'Association européenne des casinos depuis 2006... Les politiques ne réalisent pas ce qui se passe sur Internet...

Le marché est estimé à 20 milliards d'euros par an, en forte croissance de 13%. Surtout le secteur des paris sportifs. Depuis le Luxembourg, il est encore illégal mais vous pouvez jouer via des plate-formes à Malte ou Gibraltar. Généralement, ils sont très bons pour prendre votre argent et beaucoup moins pour vous rendre vos gains! C'est une concurrence que nous acceptons mais on pourrait très bien exploiter un casino sur internet. On a une offre illimitée, il n'y a pas de fermetures, tous les jeux de hasard. Les règles devraient être de la même force et les contrôles aussi forts que les casinos terrestres. Il y a beaucoup de problèmes liés à l'absence de règles, au blanchiment d'argent. Ca ne dérange par exemple personne que le chiffre d'affaires du jeu en ligne, en Europe, soit officiellement estimé à 40 milliards d'euros alors que – et j'ai fait le calcul – le chiffre d'affaires de tous les acteurs ne se monte qu'à 20 milliards...

Et vous avez une idée pour lutter contre cette concurrence déloyale?

Ce que disent les études européennes depuis plus de dix ans, c'est qu'on n'a pas retrouvé de trace de financement du terrorisme dans les casinos (réels, ndlA.). Mais pour suivre toutes les tendances, tout le temps, je pense qu'il faudrait un comité national ou européen qui connaisse le milieu du jeu dans son ensemble et trouve une régulation adaptée aux différents enjeux. L'idée est dans l'air mais beaucoup d'acteurs font tout pour la retarder. Prenez la taxation, nous, ici, nous payons 50%. A Malte 0,5% sur le produit des jeux. Evidemment, vous pouvez offrir d'autres primes aux joueurs... Il fallait mettre tous les acteurs sur les mêmes niveaux.

On ne le sait pas beaucoup mais le Casino appartient à...

A Werner Wilhelm Wicker, solide entrepreneur familial allemand, à l'époque à la tête du casino de Bad Homburg, près de Francfort, mais qui a aussi des centres médicaux. 35 ans plus tard, il est toujours là à la tête de la société du Casino et de Careba – la société d’exploitation de la partie café, restaurant, bar et hôtel. La licence doit être renouvelée en juin 2021. Le prochain gouvernement devra s'en occuper mais je crois que nous répondons à toutes les demandes des autorités.

Et vous? Vous serez toujours là?

(il sourit avec gourmandise) L'évolution s'accélère et je serai curieux de savoir comment l'univers des casinos va évoluer dans les années qui viennent. Mais depuis que nous avons modifié notre stratégie, nous serons cette année tous alignés pour une année exceptionnelle au Casino 2000.

