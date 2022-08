Selon l'entreprise, les 500 emplois sur le site de production de Grevenmacher seront garantis.

Carlex Luxembourg devient Webasto Luxembourg

Webasto, le leader mondial des systèmes de toit et toits convertibles ainsi que des chauffages autonomes, a fait l'acquisition de Carlex Glass Luxembourg S.A. à Grevenmacher. Le site produit des éléments en verre pour les voitures des particuliers, compte de nombreux constructeurs automobiles internationaux parmi ses clients et faisait auparavant partie de Carlex Glass America, LLC, dont le siège est à Nashville, Tennessee (États-Unis).

«L'investissement dans notre propre production de verre est pour nous une étape stratégique importante pour renforcer la compétitivité de notre secteur d'activité le plus important en termes de chiffre d'affaires et donc de l'ensemble du groupe Webasto», déclare à ce sujet Holger Engelmann, directeur du directoire du groupe Webasto.

Le site de Grevenmacher existe depuis 30 ans

Depuis quelques jours, l'usine de Grevenmacher et ses quelque 500 employés - dont 370 dans la production et 130 dans l'administration - font désormais partie du groupe Webasto. À l'avenir, le personnel de Grevenmacher travaillera en étroite collaboration avec les collègues du développement et de la validation des systèmes de toit au siège social de Stockdorf, près de Munich. Le nouveau site opère sous le nom de Webasto Luxembourg S.A.

Le site de Grevenmacher existe depuis 1992 et appartenait alors à l'entreprise de production américaine Guardian Industries Corp. À partir de 2014, le site de production a fonctionné sous le nom de Carlex, en tant que partie du groupe de sociétés Central-Glass Co. Ltd, dont le siège de la société mère est à Tokyo.

Le site de Grevenmacher, d'une superficie totale de plus de 50.000 mètres carrés, a été complété en 2001 et 2004 par une installation supplémentaire de revêtement du verre et en 2003 par une installation de trempe du verre. En 2004, les entrepôts ont en outre été agrandis.

Une situation géographique favorable

Avec la mise en service d'une cinquième installation de production de pare-brise en 2018, le site luxembourgeois est parfaitement équipé pour l'avenir de la production de verre automobile, selon le conseil d'administration de Webasto. En raison de sa situation géographique favorable en Europe, l'usine luxembourgeoise offre des voies de livraison idéales vers les clients importants, parmi lesquels figurent par exemple Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Porsche et Audi, mais aussi Lamborghini, Bentley et Rolls-Royce.

La gamme de produits comprend des produits en verre laminé et trempé. Sont notamment fabriqués des toits panoramiques, des pare-brise et des vitres arrière ainsi que des composants en verre aux propriétés spéciales. La capacité de production au Luxembourg est d'environ deux millions de pièces par an.

Un chiffre d'affaires de 3,7 milliards d'euros

Le groupe Webasto fait partie des 100 plus grands fournisseurs de l'industrie automobile mondiale. L'offre de l'entreprise comprend des systèmes de toit, de chauffage et de refroidissement développés en interne pour différents types de véhicules, des batteries et des solutions de recharge pour les véhicules hybrides et électriques, ainsi que des services complémentaires autour de la gestion thermique et de l'électromobilité.

Webasto compte parmi ses clients des constructeurs de voitures, de véhicules utilitaires et de bateaux, ainsi que des concessionnaires et des clients finaux. En 2021, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 3,7 milliards d'euros et employait environ 15.700 personnes sur plus de 50 sites. Le siège de l'entreprise, fondée en 1901, se trouve à Stockdorf, près de Munich.

