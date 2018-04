Le fabricant de produits de verre automobile Carlex Glass Luxembourg a investi 25 millions d'euros à Grevenmacher pour construire une nouvelle ligne de production de pare-brise.

Économie 3 min.

Carlex investit pour l'avenir

Nadia DI PILLO Le fabricant de produits de verre automobile Carlex Glass Luxembourg a investi 25 millions d'euros à Grevenmacher pour construire une nouvelle ligne de production de pare-brise.

Avec la construction de leur nouvelle ligne de production de pare-brise, la «Laminating Line 5», l'entreprise s'agrandit de 3.400 m2 supplémentaires et confirme sa confiance «dans le site luxembourgeois pour les produits qualitatifs et durables», s'est félicité le ministre de l'Economie Etienne Schneider, dans son discours d'inauguration. Le projet vise en premier lieu «à satisfaire de manière encore plus efficace les exigences accrues des acheteurs de l'industrie automobile», a déclaré Dave Kaufman, managing director de Carlex Glass Luxembourg. Il faut dire que le fabricant compte des clients prestigieux sur le marché du haut de gamme, comme Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Audi, Lamborghini, Bentley ou encore Jaguar.



La nouvelle ligne de production n'est pas toutefois destinée à augmenter la production de l'entreprise, mais plutôt à remplacer les anciennes chaînes de production construites en 1992 et qui ne répondent plus de manière optimale aux exigences actuelles. «Au fil des ans, les attentes et desiderata des clients ont considérablement évolué, essentiellement du fait des nombreuses innovations en matière de design automobile et de géométrie des véhicules développées ces dernières années, mais également en raison d'un nombre impressionnant de nouveautés technologiques telles que l'affichage tête haute intégré au pare-brise», a expliqué Dave Kaufman.

La modernisation du site «nous permet aussi d'acquérir une nouvelle technologie à forte valeur ajoutée avec laquelle nous pouvons répondre aux attentes accrues des fabricants automobiles». Les dernières modernisations dataient de plusieurs années déjà. L'usine construite au début des années 1990 avait été élargie en 2001 et 2004 par de nouveaux équipements pour le revêtement du verre et, en 2003, par une installation de trempage du verre.

«Une décision juste»

En 2014, Carlex avait racheté le site luxembourgeois au fabricant américain Guardian. Une décision soutenue à l'époque par le gouvernement luxembourgeois et «qui s'est avérée être juste dans la perspective de donner une nouvelle impulsion au secteur automobile luxembourgeois», selon Etienne Schneider. «Quand Guardian a voulu vendre cette entreprise, je me suis rendu spécialement au Japon pour rencontrer les nouveaux actionnaires et demander quelles étaient leurs intentions. Aujourd'hui, tout le monde aura compris que l'objectif de l'actionnaire était de rendre cette usine plus compétitive, plus grande et plus compétitive sur le plan international».

La modernisation du site est importante, non seulement parce qu'elle confirme la confiance des responsables du groupe dans le site luxembourgeois, mais «aussi parce qu'elle s'inscrit parfaitement dans le débat luxembourgeois sur la croissance qualitative et durable», a ajouté Etienne Schneider, dont le ministère a apporté une aide financière en faveur des économies d'énergie à hauteur de 9 %. «Dans ce cas précis, l'entreprise devient non seulement plus compétitive, mais elle réduit également sa consommation d'énergie d'un tiers. Elle montre que l'efficacité énergétique et la durabilité ne sont pas de simples slogans, mais une réalité.»

L'emploi triplé au Luxembourg

Carlex Luxembourg fait aujourd'hui partie du groupe Central Glass, qui a son siège à Tokyo. Le groupe est un fabricant de produits chimiques et de verre actif dans le monde entier. Le secteur du verre automobile du groupe opère sous le nom de Central Glass en Asie et sous le nom de Carlex en Amérique du Nord et en Europe. Carlex dispose aujourd'hui de six usines de production de verre automobile à travers le monde. L'usine luxembourgeoise emploie actuellement 530 collaborateurs, soit trois fois plus qu'en 1992», s'est félicité Dave Kaufman.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.