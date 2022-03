La société de fret luxembourgeoise augmente ses prix de transport en raison de la guerre en Ukraine.

Cargolux impose une surtaxe de guerre

(MKa avec ndp/E.D.) - La compagnie luxembourgeoise de fret aérien Cargolux augmente ses prix de transport en raison de la guerre en Ukraine. Cette semaine, la compagnie a commencé à facturer un supplément de guerre à ses clients. La raison en est que la compagnie doit contourner l'espace aérien russe au départ et à destination de sa deuxième patrie, la Chine, écrit ce jeudi le Luxembourg Times.

La taxe de guerre de 0,18 euro par kilogramme imposée par Cargolux est l'une des premières dans le secteur, a annoncé l'entreprise de transport danoise Scan Global Logistics.

«Cargolux appliquera une taxe de guerre sur tout le fret en provenance ou à destination de l'Asie à partir du 7 mars», a annoncé Cargolux à ses clients la semaine dernière, selon le magazine spécialisé en logistique The Loadstar, qui cite le communiqué de la société luxembourgeoise.

Des itinéraires plus longs pour contourner la Russie - qui a interdit aux compagnies aériennes de l'UE l'accès à son espace aérien après que l'UE a imposé sa propre interdiction de vol pour punir Moscou d'avoir envahi l'Ukraine - impliquent des coûts supplémentaires, notamment en termes de carburant et d'heures de travail des équipages, a indiqué Finnair cette semaine dans une déclaration expliquant pourquoi elle avait supprimé certains itinéraires.

«Cargolux prend les mesures nécessaires pour se conformer aux restrictions imposées», a déclaré mercredi la porte-parole Moa Sigurdardottir dans un courriel.

Forte demande

Les prix moyens du fret aérien entre l'Europe du Nord et la Chine ont augmenté de 34 pour cent pour atteindre environ 7,60 euros par kilogramme dans la semaine qui a suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, selon la plate-forme de réservation de fret et de données Freightos.

Cela signifierait que le supplément Cargolux pourrait augmenter de 270 euros les coûts d'environ 11.000 euros pour un envoi de 1.500 kilogrammes. Le supplément relativement faible de Cargolux intervient après que les clients ont montré pendant la pandémie de covid qu'ils étaient prêts à supporter les coûts excessifs du transport rapide et sûr des marchandises par voie aérienne.

Comme moins d'avions passagers ont transporté du fret en raison des restrictions de voyage, une offre réduite et une demande élevée ont conduit Cargolux a connaître son année la plus rentable en 2020, et 2021 sera probablement presque aussi forte.

«Nous avons vu que les chargeurs sont prêts à payer plus pour le service et, compte tenu de la situation tendue du marché, cette prime sera probablement payée par la plupart des chargeurs», a déclaré Benny Mantin, directeur du Luxembourg Centre for Logistics and Supply Chain Management et professeur à l'Université du Luxembourg. Comme les capacités de fret sont toujours inférieures à ce qu'elles étaient avant la pandémie, il «pense que l'impact sur la demande sera limité dans les conditions actuelles».

