Économie 2 min.

Cargolux fait partie des gagnants de la crise

Contrairement à Luxair qui a été fortement pénalisé par la pandémie et ses conséquences, la compagnie aérienne de fret a vu ses bénéfices s'envoler en 2020. Un résultat accompagné par des changements au sein du conseil d'administration, avec la nomination de Christiane Wickler au poste de présidente.

(Jmh avec Marco Meng) - Maillon logistique clé au Luxembourg, Cargolux a su tirer son épingle du jeu en 2020. Au point que la compagnie aérienne a enregistré un bénéfice net record de 768,7 millions de dollars (636 millions d'euros), selon le bilan annuel publié mercredi. Un chiffre sans commune mesure avec le précédent record obtenu en 2018 (211 millions de dollars) et à des années-lumière du bénéfice dégagé en 2019 (20 millions de dollars).

Une «année exceptionnelle», également synonyme de 50e anniversaire de la compagnie, que Richard Fordson, CEO de Cargolux, explique aussi bien par le maintien au sol des avions de ligne pendant une grande partie de l'année que par l'explosion de la demande logistique en lien avec les besoins de matériel dédié à la lutte contre le coronavirus. Et ce, aussi bien en Chine qu'en Europe ou en Amérique. Au final, le chiffre d'affaires de la compagnie s'élevait, au 31 décembre 2020, à 3,1 milliards de dollars (2,5 milliards d'euros), contre 2,2 milliards de dollars en 2019 (1,8 milliard d'euros).

A noter qu'à l'occasion de la nouvelle réunion de son conseil d'administration, ce mercredi, Cargolux a nommé officiellement Christiane Wickler comme nouvelle présidente. Elle succède à Paul Helminger, décédé mi-avril, mais qui avait prévu de laisser sa place. Ancienne députée Déi Gréng, Christiane Wickler est surtout une entrepreneuse à l'origine du groupe Pall Center qui emploie quelque 300 personnes. Désormais, elle se retrouve aux commandes de Cargolux qui compte pas moins de 2.200 salariés, dont 1.600 sont basés au Luxembourg.

Christiane Wickler Crédit: Cargolux

En ce qui concerne les perspectives 2021, Richard Forson se veut plutôt optimiste puisque «beaucoup d'incertitudes demeurent encore quant à l'évolution du virus et au rythme et à l'efficacité de la vaccination». Comprenez que les besoins d'approvisionnement logistique via des avions cargo devraient rester à un niveau élevé encore quelque temps. Du moins, tant que les avions passagers long-courrier, qui transportent également du fret, resteront cloués au sol ou qu'ils effectueront un nombre de rotation moins élevé. Ce qui devrait durer encore un peu...

