Enfin une bonne nouvelle : les prix n'ont (quasiment) pas augmenté entre septembre et octobre au Luxembourg. Le taux annuel de l'inflation reste donc à 0,7% selon le Statec.

Calme plat pour l'inflation en octobre

Patrick JACQUEMOT

«Peu dynamique» : c'est ainsi que le Statec analyse l'indice des prix à la consommation pour le mois d'octobre 2020. Il est vrai qu'avec une inflation relevée à -0.03%, les analystes n'ont pas de quoi signifier une tendance marquée sur le coût de la vie. Après un mois de septembre qui avait déjà vu les factures du quotidien diminuer de l'ordre de 0,1%, voilà donc un automne plutôt apaisé question coût de la vie.

A analyser de près les différents indicateurs, le Statec a même pu constater que le mois passé avait été marqué par quelques baisses de tarifs spectaculaires. A commencer par le coût des offres de voyages. Le secteur, en pleine tourmente (comme en témoigne la tripartite de ce jour sur le secteur aérien), brade ses offres. Ainsi, les prix des voyages à forfait diminuent de 5.7% quand ceux des billets d’avion «s’effondrent de 21.5% par rapport au mois de septembre», note l'institut en charge des statistiques nationales.

Après deux mois de baisses, la tendance au niveau des produits pétroliers s’est inversée. Et discrètement les prix pétroliers reprennent 0.2% par rapport à septembre. En cause, un phénomène saisonnier. En effet, à l'approche des journées froides, le prix du mazout de chauffage a crû de 2% d'un mois à l'autre. Cependant, dans le même temps, à la pompe les automobilistes doivent débourser un peu = -0.4% pour un litre de diesel et -0.1% pour un litre d’essence. On retiendra d'ailleurs que, sur un an, les prix des produits dérivés de l’or noir ont baissé de 16.9%.

Dans le «panier de la ménagère», une des autres baisses notables concerne les coûts de l'alimentaire (-0,3%). C'est peu mais certains produits ont vu leur prix véritablement chuter comme ceux du poisson frais (-4.8%), des pommes de terre (-4.4%) et même des fruits frais (-1.3%). Au contraire des légumes qui, eux, ont connu une petite hausse (+0,7%) quand pains et céréales augmentaient, eux, de 0,2%. Reste que sur un an, se nourrir coûte 3,2% plus cher qu'en octobre 2019. Dont près de 1,1% de hausse enregistrée depuis février dernier (soit le mois avant les premières mesures de confinement).

Le virus affecte le pouvoir d'achat Que ce soit au Luxembourg ou dans le reste du monde, la pandémie sanitaire a eu un impact sur l’inflation du premier semestre. Au Luxembourg, celle-ci s'élève à 1%, relève l'Observatoire de la formation des prix dans son dernier rapport.

Même si, selon la dernière étude de la Banque centrale du Luxembourg, les ménages conservent foi dans leur avenir économique, il faut toutefois surveiller les porte-monnaie des familles. Car octobre aura vu des prix croître de façon conséquente. Comme les articles de bijouterie et horlogerie dont la note gagne 11,8% en un mois, sans explication. Autres accroissements notés par le Statec : celui des crèches et foyers jour pour enfants (+1%) et celui des journaux (+2,9%).

