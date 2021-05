Ça balance pas mal pour le tourisme!

Connaissez-vous la "Luxembourg Sky Swing"? Il s'agit du nouvel outil de promotion du Grand-Duché comme destination de vacances. Une balançoire 100% réalité augmentée pour laquelle le ministère du Tourisme a craqué.

Patrick JACQUEMOT Connaissez-vous la "Luxembourg Sky Swing"? Il s'agit du nouvel outil de promotion du Grand-Duché comme destination de vacances. Une balançoire 100% réalité augmentée pour laquelle le ministère du Tourisme a craqué.

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé... Et c'est peu dire que les touristes ont manqué (et font encore défaut) au Luxembourg. En chiffres, cela s'est traduit, l'an passé, par une chute de 49% des nuitées en hôtels et -47% pour les séjours en camping. Autrement dit des millions d'euros de pertes de chiffre d'affaires. Comme il n'est pas question de revivre une saison aussi sombre, le ministère du Tourisme a déjà fait part d'une série d'initiatives visant à remettre le pays au cœur des destinations favorites.

Les équipes de Lex Delles (DP) entendent viser non seulement les résidents mais aussi les habitants de la Grande Région. Soit un potentiel de 2,4 millions de curieux à attirer. La cible étant connue, restait à fourbir ses armes. D'où cette Luxembourg Sky Swing, balançoire 2.0 destinée à propulser ses utilisateurs au-dessus des mille et un charmes du Grand-Duché. «Enfin, disons vingt points d’intérêt répartis sur les six grandes régions touristiques», indique Mathias Keune.

Le jeune CEO, avec les équipes de la start-up Vizz, a réussi à convaincre de l'originalité (et l'efficacité) de ce projet. Un outil simple à mettre en place et basé sur une découverte, casque de réalité augmentée sur les yeux, des vignobles de Moselle, des châteaux de Vianden ou de Bourscheid et bien d'autres coins de nature comme le Mullerthal. «Il suffit de s'asseoir et vous êtes projeté là où vous n'êtes jamais allé, et surtout là où vous allez avoir envie de retourner».

Mais si la punchline de Mathias Keune est joliment troussée, elle ne suffisait pas à elle seule à décrocher le marché public passé l'automne dernier. «Notre solution a l'avantage d'être facilement transportable et installable quasiment partout.» D'un salon professionnel à une grande convention, d'un hall d'aéroport à un coin de verdure, la balançoire est effectivement simple à l'emploi, et surtout... terriblement ludique. Un jeu d'enfants qui ne demande qu'à séduire les adultes en mal de vacances.

Le premier à avoir été bluffé par la vision spectaculaire qu'offre la balançoire? Le ministre du Tourisme en personne. Photo : Luc Deflorenne

Pour montrer les plus beaux paysages et sites luxembourgeois, Vizz a misé sur des images prises en hauteur. Quelques (beaux) jours de printemps ont suffi aux drones de la start-up pour capter à 360° les lieux incontournables pour qui veut poser ses valises au Grand-Duché.

«Vous vous balancez et vous vous promenez en même temps. Partout où vous tournerez la tête il y aura quelque chose à voir. Normal pour un petit pays!» Le curieux pourra même durant sa balade virtuelle croiser avions, papillons et autres oiseaux familiers du ciel national. «Tout cela sans avoir ni le vertige, ni de nausées», promet le concepteur.

Le ministère du Tourisme aura déboursé quelque 60.000 euros pour disposer de trois Luxembourg Sky Swing. Une certitude : cet été, les cyclistes qui emprunteront les trajets spécialement ouverts pour le Vëlosummer devraient les croiser sur leur chemin. Pour le reste, le déploiement se fera en fonction des règles sanitaires en vigueur dans le pays, à l'international ou selon le calendrier des prochains grands événements au Luxembourg.

