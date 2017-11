Après AIG, FM Global, CNA Hardy, Hiscox, RSA, Liberty Mutual et Tokio Marine, l'assureur japonais Aioi Nissay Dowa Insurance est le dernier à avoir annoncé son intention d'établir son quartier général européen au Luxembourg après le Brexit.

Dans un communiqué de presse, MS & AD indique vouloir revoir son organisation en Europe. La holding s'appellera "Aioi Nissay Dowa Europe Limited" ou ADE au Luxembourg, et la société restera présente au Royaume-Uni sous le nom de " Aioi Nissay Dowa Insurance" (ADI).

Le 28 février, la société luxembourgeoise, au capital de 478 millions d'euros, sera dirigée par Mike Swanborough. Il a été auparavant directeur financier et administratif chez Reuters.

Le directeur de la Luxembourg for Finance, Nicolas Mackel, s'est félicité de la décision des Japonais. "Cela va enrichir l'écosystème luxembourgeois des services financiers, déjà composé de six banques majeures japonaises et désormais deux compagnies d'assurance. Nous sommes fiers qu'un nombre croissant d'institutions financières globales reconnaissent les bénéfices de la stabilité à long terme du pays et de son expertise internationale et de classe mondiale."



La maison-mère compte plus de 40.000 employés, 42 millions de clients individuels au Japon et 2,3 millions de clients corporate.

