Bram racheté par un groupe allemand

Patrick JACQUEMOT La célèbre enseigne de mode luxembourgeoise va être cédée au groupe Breuninger. Celui-ci met ainsi la main sur le magasin implanté au City Concorde à Bertrange, mais aussi une surface de vente à Munich.

Il y a tout juste soixante-dix ans débutait une des sagas commerciales les plus mémorables du Luxembourg : Jean Bram créait son atelier de couture et de négoce en vêtements dans... son grenier. Il n'avait que 23 ans. Aujourd'hui, la maison Bram (devenue Konen) a bien grandi. La petite boutique des débuts a fait place à un groupe possédant deux points de vente majeurs, dont le plus fameux reste l'enseigne ouverte à la galerie commerciale City Concorde. Ce lundi cependant, l'histoire a entamé un nouveau chapitre avec la revente des activités au groupe de mode allemand Breuninger.

Montant de la transaction? Inconnu. Les deux partenaires préférant garder le silence sur ce chiffre et l'accord commercial qui doit encore recevoir l'aval de l'Office fédéral allemand des cartels. Suite donnée au magasin luxembourgeois? A priori, pas question pour le nouveau propriétaire de se séparer des 11.000 m2 de surface de vente et des personnels y travaillant. Car avec cette enseigne et celle de Munich, Breuninger va pouvoir disposer de 700 nouveaux employés pour proposer vêtements et accessoires de mode dans 13 magasins.

Deux traditions familiales

«Comme nous, Breuninger croit fermement dans le commerce de détail. Nous sommes culturellement très proches et incarnons des valeurs similaires pour les clients et les employés», a simplement commenté Gabriele Castegnaro, associé gérant de Konen et membre de l'une des familles fondatrices. Il est vrai que Breuninger est une enseigne familiale et traditionnelle, établie depuis 1881 maintenant.

L'ensemble des personnels du site luxembourgeois ont eu confirmation de ce rachat ce lundi. Les voilà donc intégrés à un groupe pesant déjà 5.500 emplois, et bien implanté dans la vente en ligne.

