Le sort de l’équipementier automobile Delphi Technologies, aux mains de la firme américaine depuis début octobre, inquiète le principal syndicat du pays qui espère éviter un «démantèlement quasi complet» des activités du groupe sur son site luxembourgeois.

Économie 2 min.

BorgWarner prié d'investir au Luxembourg

(ASdN) - Un mois à peine après le rachat de l’équipementier automobile Delphi Technologies par BorgWarner, l'inquiétude demeure du côté de l'OGBL. En cause, la crainte d'une réduction drastique du nombre d'employés de l'entreprise au Grand-Duché. C'est dans ce contexte qu'une délégation du principal syndicat du pays a rencontré fin octobre le ministre de l’Economie, Franz Fayot (LSAP).

Au cours de l'entretien, le syndicat luxembourgeois a fait part de ses préoccupations, mais également de ses revendications quant au futur des activités de la branche électrique de BorgWarner au Grand-Duché. L'organisation craint en effet un «démantèlement quasi complet des activités liées aux moteurs à combustion et de la division ''composants''» et appelle le nouveau propriétaire à annoncer rapidement ses orientations pour Delphi. Et notamment sa stratégie d'investissements et sa garantie de l'emploi.

Face aux syndicats, le ministre a donc encouragé BorgWarner à développer ses activités dans le domaine de l’électrification au Grand-Duché «dans la mesure du possible». Franz Fayot s'est par ailleurs dit prêt à rencontrer les nouveaux dirigeants locaux après leur installation définitive au Luxembourg et à se déplacer dès que la situation le permet aux États-Unis pour rencontrer la direction du groupe.

Un quart d'employés en moins

Pour rappel, en une décennie seulement, l'équipementier a déjà traversé trois plans de maintien dans l’emploi, quatre plans sociaux ainsi que plusieurs ventes d’activités partielles. Le dernier plan social date de février dernier... Et si la crise a pu retarder les départs, la réduction des effectifs a repris dès l'officialisation du rachat par BorgWarner, début octobre.

Déjà présent dans 19 pays et comptant près de 70 sites de production, le leader mondial dans le domaine des solutions technologiques propres et efficaces pour les véhicules à combustion, hybrides et électriques emploie encore actuellement quelque 400 salariés sur son site de Bascharage au Luxembourg contre 750 salariés en 2008. D'ici l'an prochain, les effectifs devraient se limiter à 300 employés, soit un quart de moins qu'actuellement.

