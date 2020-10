Le rachat avait été finalisé début 2020, il prend effet ce 8 octobre. Date à laquelle les premiers départs de salariés liés au plan social débutent.

Économie 2 min.

BorgWarner officiellement aux commandes de Delphi

Patrick JACQUEMOT Le rachat avait été finalisé début 2020, il prend effet ce 8 octobre. Date à laquelle les premiers départs de salariés liés au plan social débutent.

Entre annonces de suppressions d'emplois et tripartites sectorielles (aérien, sidérurgie), la rentrée sociale était déjà intense. Voilà une autre information à ajouter dans cette actualité : l’équipementier automobile BorgWarner est officiellement le nouveau gestionnaire de Delphi Technologies, compris son usine de Bascharage. Depuis son siège dans le Michigan, la firme américaine s'est à nouveau félicitée de ce choix, ce jeudi. Investissement qui, selon elle, «renforcera l’activité dans les domaines clés tels que les systèmes de propulsion thermiques et hybrides, les véhicules industriels et le marché de la pièce de rechange».

Mais pour l'OGBL, ce changement aux commandes reste préoccupant. Certes, BorgWarner n'est pas le premier venu dans le monde automobile. Déjà présent dans 19 pays et comptant près de 70 sites de production, le groupe est un leader mondial dans le domaine des solutions technologiques propres et efficaces pour les véhicules à combustion, hybrides et électriques. Avant la crise sanitaire, l'entreprise employait près de 30.000 salariés. Et c'est justement sur l'emploi que le syndicat luxembourgeois a des craintes.

Un rachat à 2,8 milliards d'euros En début d'année, alors que la transaction avait été officialisée, la somme évoquée pour l'acquisition de Delphi Technologies parlait de 2,8 milliards d'euros.

L'OGBL rappelle notamment qu'en une seule décennie, l'équipementier Delphi a traversé au Grand-Duché trois plans de maintien dans l’emploi, quatre plans sociaux ainsi que plusieurs ventes d’activités partielles (à Katcon en 2009 ou à Mahle en 2016). Et le dernier plan social date tout juste de février dernier... La réduction des effectifs, suspendue en raison de la crise covid, a finalement débuté en ce «day one» de la reprise par BlogWarner. «Quel cynisme», commente le syndicat.



Ainsi, les effectifs du site luxembourgeois qui avoisinaient les 750 salariés en 2008 devraient se retrouver limités à 300 l'an prochain. Si l’OGBL dit saluer l’intention de BorgWarner «de vouloir continuer, voire de développer, les activités de la branche électrique (E&E- Electrification and Electronics)», reste bien des inquiétudes sur le devenir de l'usine.

En effet, la plupart des moyens d’essai (équipements pourtant cofinancés par l’Etat luxembourgeois) ont été transférés vers d’autres sites, vendus voire même détruits ou jetés. «On assiste tout simplement à un démantèlement quasi complet des activités liées aux moteurs à combustion et de la division ''composants''» estime l'organisation syndicale. Aussi est-il demandé au nouveau propriétaire de rapidement annoncer ses orientations pour Delphi, sa stratégie d'investissements et de garantir autant l'emploi que le respect des acquis sociaux de l'actuelle convention collective en place.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.