Boosté par les flux entrants et sortants de marchandises lors de la première vague de covid, l'opérateur Bolloré Logistics est en passe de monter sur le podium des poids lourds du CargoCenter.

Économie 3 min.

Bolloré prend du volume au Findel

Patrick JACQUEMOT Boosté par les flux entrants et sortants de marchandises lors de la première vague de covid, l'opérateur Bolloré Logistics est en passe de monter sur le podium des poids lourds du CargoCenter.

Du fret, du fret, du fret : l'aéroport du Luxembourg en aura vu passer ces derniers mois. Et donc les dépôts des différents opérateurs logistiques du CargoCenter. «Pour nous, c'est clair: nous avons traité autant de tonnage de marchandises durant ce premier semestre que pendant tout 2019», peut se frotter les mains, Marc Hansen. 20.000 tonnes prises en compte, en six mois, qui ravissent le directeur de l'unité luxembourgeoise de Bolloré Logistics.

Evidemment, les flux de palettes chargées de gants, respirateurs et autres tenues médicales ont assuré le gros des flux durant cette période marquée par la crise sanitaire. «Il faut imaginer que nous avons vu transiter par notre entrepôt l'équivalent de 70 charters de masques...» Des cargaisons nouvelles mais le même travail pour les équipes chargées habituellement de traiter l'arrivée au Grand-Duché et le dispatching de produits high-tech, retail, télécommunication et autres machines.

Mais au-delà de cet épisode exceptionnel, Henri Le Louis (CEO Europe de Bolloré Logistics) croit de plus en plus dans le potentiel du site grand-ducal. «Nous le voyons clairement comme un hub complémentaire à nos installations de Paris-Charles de Gaulle. Le Findel présente l'avantage notamment d'être desservi par des compagnies de confiance comme Cargolux d'abord, mais aussi China Airlines, Quatar Airways, etc. Et puis la taille même des infrastructures fait qu'il y a un temps de traitement particulièrement rapide ici». La relation de longue date pour le camionnage, avec la flotte Arthur Welter, a elle aussi fait ses preuves

Sans oublier que lorsque le virus a commencé à faire des siennes et impacter les capacités d'autres infrastructures en Europe, le Findel a également continué à assumer sa mission. Luxair et l'armée luxembourgeoise apportant un soutien humain et organisationnel à la filière logistique. «Là encore, c'est capital de savoir que le pays a les moyens de répondre à des imprévus», note Henri Le Louis qui a vu d'autres sites être plus fortement ralentis par la crise sanitaire et donc leur capacité d'import-export pénalisée.

Le podium des opérateurs

Ajoutez à cela le positionnement au cœur de la Grande Région et de l'Europe occidentale qui permet à une cinquantaine de camions de partir des entrepôts du Findel pour décharger en France, Allemagne et Hollande (90% des flux) et vous aurez toute la mesure de l'importance qu'ont les installations de Niederanven aux yeux du groupe Bolloré. «Comme nous avons besoin de sécuriser nos capacités d'accueil et d'envoi, Luxembourg ne cesse de gagner des points», sourit le directeur continental.

DB Schenker se rapproche du Findel Un grand de la logistique a décidé d'investir dans de nouveaux équipements. Ainsi, le spécialiste allemand du fret, installé au Luxembourg depuis 1989, va-t-il bientôt développer son activité à proximité du Cargo Center de l'aéroport national.

La montée en puissance est d'ailleurs constante depuis 1985 et l'implantation de Bolloré Logistics au Cargocenter. Des 4.000 tonnes de marchandises absorbées au départ, l'équipe locale a atteint les 12.000t en 1998 et 20.000t en 2019. Le record sera battu cette année, tout comme le nombre de personnels en place. «L'embauche a forcément suivi la croissance. Rien que ces derniers mois, nous avons recruté sept salariés pour arriver à la vingtaine désormais. Mais il fallait cela pour quasiment assurer un travail 7 jours/7 et 24h/24», assure le responsable luxembourgeois.



Si la structure locale peut s'appuyer sur le réseau de 135 agences Bolloré Logistics en Europe, tout l'objectif des années à venir est de conforter une clientèle Grande Région, à plus ou moins une centaine de kilomètres de l'aéroport. Et si certains opérateurs ferment (comme ce fut le cas de Panalpina en mai), Marc Hansen lui vise maintenant le haut du podium des opérateurs logistique du Findel. Juste à côté de Kuhn Nagel, DB Schencker ou DSV.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.