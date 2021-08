Retiré de la vie politique depuis février 2020, l'ancien ministre de l'Economie aura connu une année faste malgré la pandémie. Sa jeune société de conseil enregistre d'ores et déjà un bénéfice, indique son premier bilan annuel.

Bilan 2020

La lucrative reconversion d'Etienne Schneider

Jean-Michel HENNEBERT Retiré de la vie politique depuis février 2020, l'ancien ministre de l'Economie aura connu une année faste malgré la pandémie. Sa jeune société de conseil enregistre d'ores et déjà un bénéfice, indique son premier bilan annuel.

Le passage du secteur public au secteur privé semble réussir à Etienne Schneider (LSAP). L'ancien haut fonctionnaire devenu vice-Premier ministre, et désormais homme d'affaires, est parvenu à faire sa place dans le milieu concurrentiel du conseil à en croire le premier bilan annuel de sa jeune société, Beta Aquarii SA. Publié fin juillet et repéré vendredi par nos confrères de Reporter, le document fait ainsi état d'un chiffre d'affaires de quelque 880.000 euros et d'un résultat net de près de 210.200 euros.

Autrement dit, d'un bénéfice de plusieurs centaines de milliers d'euros pour un premier exercice, la société ayant été officiellement immatriculée le 20 avril 2020. Le bilan annuel révèle également l'existence d'un salarié à temps plein, payé à hauteur de 27.000 euros annuels. Soit l'équivalent d'une rémunération brute mensuelle de 3.375 euros pour les huit premiers mois d'exercice.

Ce bilan annuel confirme donc l'attrait qu'exerce l'ancien n°2 du gouvernement DP-LSAP-Déi Gréng pour les différents acteurs économiques, ce dernier étant d'ores et déjà à la tête d'un portefeuille de mandats conséquent. Présent au sein des conseils d'administration d'ArcelorMittal, de Sistema et de Besix Group, sans oublier un poste au sein de l'advisory board de l'initiative spaceressources.lu, Etienne Schneider est également président du conseil d'administration de Lux TP, filiale du groupe immobilier belge Besix.

