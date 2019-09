Bienvenue au nouveau siège de Deloitte

Le cabinet de conseil et d'audit a ouvert son nouveau siège à Luxembourg, dans le quartier Cloche d'Or. L'architecture reflète les changements dans l'organisation même du travail de l'entreprise.

(pj avec Thomas Klein) Deloitte a un nouveau domicile au Luxembourg. Le cabinet de conseil et d'audit a officiellement inauguré, mardi , ses bureaux à la Cloche d'Or. Haut de 60 mètres avec un trou caractéristique au centre, le bâtiment se distingue au milieu du quartier en plein essor. «Avec sa "Fenêtre urbaine", notre siège sera visible d'un peu partout dans la ville et peut devenir un point de repère du Luxembourg», se satisfait John Psaila, Managing Partner de Deloitte Luxembourg. «Pour nous, la forme du bâtiment symbolise une fenêtre sur l'avenir.»

10 Le bâtiment de Deloitte, avec sa "fenêtre" caractéristique, pourrait devenir un point de repère du nouveau quartier. Photo: Chris Karaba

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Le bâtiment de Deloitte, avec sa "fenêtre" caractéristique, pourrait devenir un point de repère du nouveau quartier. Photo: Chris Karaba John Psaila explique comment les changements dans la façon de travailler de Deloitte ont été intégrés dans la conception même du bâtiment. Photo: Chris Karaba Le «D-Square», qui relie les deux parties du bâtiment, doit servir de lieu de rencontre pour les employés. «La salle me rappelle un village où les gens se rencontrent au centre et parlent de leur journée. Et où il n'est pas seulement une question de travail», souligne Psaila. L'auditorium interne, d'une capacité d'environ 200 personnes, sera utilisé pour des événements et des conférences à l'intention des clients. Photo: Serge Daleiden La terrasse sur le toit, dans la «fenêtre» du bâtiment, offre une vue panoramique sur la ville de Luxembourg. Photo: Serge Daleiden Marc Sniukas, directeur de l'activité conseil chez Deloitte, explique le concept de la forge créative "Greenhouse" de Deloitte, qui en compte une trentaine dans le monde. L'accent est mis sur la "co-création" dans l'interaction entre les employés de Deloitte et les clients. Photo: Serge Daleiden Zu den im Greenhouse verwendeten Kreativitätstechniken gehört Lego Serious Play. Mithilfe von Legosteinen werden Prozesse und Strategien erarbeitet Photo: Serge Daleiden Das D-Lab ist das Entwicklungszentrum von Deloitte. Hier arbeiten IT-Experten beispielsweise an KI, Blockchain oder Augmented Reality Anwendungen. Photo: Serge Daleiden Im 16. Stockwerk befinden sich Meetingräume, eine Bar und ein Restaurant, um Kunden zu empfangen. Photo: Serge Daleiden Das neue Gebäude wurde am Mittwochabend mit einer feierlichen Zeremonie eröffnet. Photo: Serge Daleiden

Deux motivations ont poussé le cabinet d'audit à quitter ses locaux de la rue de Neudorf et à proximité du Findel pour rejoindre la Cloche d'Or. Primo, la facilité des liaisons de transport. Secundo, la possible installation de nouveaux clients du secteur financier dans les alentours.

«Compte tenu de l'infrastructure du quartier, avec la gare non loin, la sortie d'autoroute et dans quelques années le tramway, nous nous attendons à ce qu'un nouveau Kirchberg se construise ici», est convaincu John Psaila.

Ce Maltais de souche explique aussi volontiers comment les changements apportés à la méthode de travail de Deloitte ont été intégrés dans la conception du bâtiment. «Les attentes de la jeune génération de collaborateurs ont fondamentalement changé. Les attentes de nos clients à l'égard de nos services aussi», commente-t-il.



Alors qu'auparavant, les auditeurs s'asseyaient principalement avec le client pour préparer les rapports annuels, aujourd'hui, la demande de travail de projets s'avère plus forte. «Les espaces de travail en groupe, où les équipes peuvent se réunir et travailler sur des projets, représentent maintenant une part importante de l'espace de bureau», explique le gestionnaire.

Organisation flexible

A cela s'ajoute un «Greenhouse», sorte de laboratoire d'innovation destiné à encourager la créativité des collaborateurs. Le foyer ouvert, le «D-Square», qui relie les deux parties du bâtiment, doit servir lui de lieu de rencontre pour les quelque 2.000 employés du site. «La salle me rappelle un village où les gens se rencontrent au centre et parlent de leur journée. Et pas seulement des questions de travail», affirme John Psaila.

La conception des bureaux reflète aussi la nouvelle flexibilité dans l'organisation du travail. «Nous avons profité de ce déménagement pour modifier notre politique en matière de présence obligatoire. Nous avons abandonné l'idée d'heures de travail permanentes au bureau», souligne ainsi le manager.

Plus de télétravail

«Nous faisons confiance à nos employés pour faire leur travail au moment ou à l'endroit qui convient le mieux à leurs besoins personnels. Pour les employés, cela signifie qu'il n'y a plus de poste permanent. La première tâche, après le café du matin, consiste donc à trouver un bureau pour la journée.»

Autre signe de flexibilité, l'acceptation par Deloitte du télétravail de ses salariés. Environ 1.500 employés ont ainsi souscrit à cette formule, et environ un tiers d'entre eux ont déjà profité de cette occasion. «C'est un bon début, mais nous voulons que l'initiative croisse d'avantage», encourage le directeur.