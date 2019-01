Le Fonds Kirchberg est à la recherche d’un partenaire-investisseur pour la construction, l’exploitation et la gestion d’un complexe immobilier qui réunira différentes fonctions urbaines.

Bientôt un hôtel et un site dédiés aux métiers créatifs au Grünewald

Le site se trouve au quartier Grünewald, un quartier mixte dans la partie est du plateau de Kirchberg.

L’élément phare de ce nouvel ensemble sera un hôtel dédié à une nouvelle génération de voyageurs et destiné à devenir le premier de son genre au Luxembourg: il sera largement inspiré de la philosophie «cradle to cradle» qui intègre, de la conception à la production, une exigence écologique zéro pollution et 100% réutilisation.

Le projet prévoit:

un complexe hôtelier de 16.700 m2,





un bâtiment «live & work » de 5.900 m2, dont 3.400 m2 réservés aux industries créatives au rez-de-chaussée et au premier étage ainsi que 2.500 m2 destinés à recevoir des logements aux niveaux 3 à 5,





un espace extérieur public d’environ 9.200 m2 constituant la nouvelle place centrale du quartier Grünewald et créant le lien entre les deux bâtiments.



Le projet architectural, déjà défini par un groupe de maîtrise d’œuvre, devra encore être affiné afin de refléter les visions de l’investisseur, notamment au niveau des équipements, de l’utilisation et de l’aménagement des espaces intérieurs et extérieurs.

Habiter et travailler sous un même toit

Situé au cœur du quartier Grünewald, le programme urbain est constitué d’un complexe d’hébergement et d’espaces destinés aux métiers créatifs. Ces ateliers et bureaux à loyers abordables seront associés à des logements qui permettront aux futurs occupants d’habiter et de travailler sous un même toit.

Le Fonds Kirchberg a fait appel au créateur américain du C2C pour ce projet Idea Farmers

Il s’agit d’un concept en phase avec les habitudes d’une nouvelle génération de voyageurs qui désirent s’immerger dans le quotidien des pays qu’ils visitent tout en restant connectés avec le reste du monde.

A son rez-de-chaussée, l’hôtel accueillera des cafés, des restaurants, des petits commerces et des services dont l’offre se démarque de l’existant grâce à son originalité et qui répond aux besoins de la population locale (par exemple un repair café, une conciergerie, des pop-up stores).

Une place publique extérieure constituera l’extension de ce marché urbain. Par son aspect convivial et son ouverture vers le quartier, elle sera l’élément fédérateur entre les différentes fonctions du site. Le Fonds Kirchberg aspire à en faire un lieu d’échanges dans une atmosphère propice à l’épanouissement créatif.

Déjà dans la phase de développement du projet, le Fonds Kirchberg est sorti des sentiers battus: il a réuni une équipe pluridisciplinaire impliquant non seulement des professionnels de la construction (architectes, paysagistes, ingénieurs), mais aussi des experts d’horizons divers, les habitants du quartier et les futurs usagers du complexe.

Quand l’économie et l’écologie vont de pair

Le Fonds Kirchberg s’est adjoint les compétences de William McDonough, co-fondateur de la philosophie «cradle to cradle» (C2C). L’architecte américain milite pour une «écoeffectivité» qui ne met plus la croissance économique et l’écologie en opposition.

Plutôt que de réduire la consommation ou de retarder son effet néfaste sur l’environnement, McDonough suggère d’adopter un système qui imite l’équilibre des écosystèmes naturels et qui permet de régénérer à l’infini les matériaux sans perdre de qualité tout au long de leurs multiples cycles de vie.

Cette approche permet de créer des bâtiments qui ont un impact positif sur l’économie (en créant des bénéfices), le social (en améliorant le bien-être des humains) et l’environnement (en respectant la biodiversité).

Voué à devenir le premier hôtel inspiré C2C, le projet représente une opportunité unique avec un potentiel élevé de devenir un vrai pôle d’attraction avec un rayonnement au-delà de la Grande Région.