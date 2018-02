La banque française a annoncé mardi matin racheter la filiale luxembourgeoise de la banque néerlandaise ABN Amro.

BGL BNP Paribas rachète ABN Amro Luxembourg

Thierry Labro

BGL BNP Paribas et ABN AMRO Bank N.V. ont annoncé la signature d’un accord portant sur l’acquisition, par BGL BNP Paribas, d'ABN AMRO Bank (Luxembourg) S.A. et de sa filiale ABN AMRO Life S.A. Les activités de cette dernière seront aussitôt cédées à la filiale de la banque française qui s'occupe de l'assurance vie Cardif Lux Vie.

La transaction sera effective au troisième trimestre, après accord des autorités de contrôle.

« Nous sommes un acteur de banque privée de premier plan dans le Nord-Ouest de l’Europe, et nous sommes actuellement en train d’investir dans nos activités sur nos marchés principaux et de les intégrer davantage afin de réaliser des économies d’échelle. Le marché de la banque privée est en train de changer rapidement et de se consolider. La taille est un critère de plus en plus important pour pouvoir investir dans les collaborateurs et les systèmes afin d’offrir à nos clients le meilleur service possible. Au Luxembourg, nous ne sommes pas en mesure d’acquérir cette taille critique. Nous considérons dès lors que le transfert de nos activités de banque privée et d’assurance au Luxembourg vers BGL BNP Paribas est entièrement dans l’intérêt de nos clients », précise Pieter van Mierlo, CEO Private Banking d’ABN AMRO Bank.

« Cette acquisition vise à renforcer les positions clés que le Groupe BNP Paribas au Luxembourg occupe sur les marchés de la banque privée et de l’assurance. Nous avons souhaité jouer un rôle actif et responsable dans le mouvement de consolidation qui caractérise actuellement ce secteur. Nous nous engageons vis-à-vis des clients d’ABN AMRO Bank (Luxembourg) et d’ABN AMRO Life à assurer une transition en douceur et une qualité de service irréprochable », ajoute Carlo Thill, responsable pays du Groupe BNP Paribas au Luxembourg, président du comité de direction de BGL BNP Paribas et président du Conseil d’administration de Cardif Lux Vie.

« Première banque privée de la zone Euro, BNP Paribas Wealth Management est aussi un acteur majeur à l'international avec 364 milliards d'euros d'actifs sous gestion », conclut Vincent Lecomte, co-CEO de BNP Paribas Wealth Management.