Les 47,2 milliards de dollars de plus qu'il a gagnés l'an dernier permettent au patron d'Amazon de détrôner Bill Gates en tête des hommes les plus riches de la planète.

Bezos devient plus riche que Gates

Thierry Labro Les 47,2 milliards de dollars de plus qu'il a gagnés l'an dernier permettent au patron d'Amazon de détrôner Bill Gates en tête des hommes les plus riches de la planète.

M. Bezos est l'homme le plus riche du monde. Le fondateur d'Amazon a ravi la première place du classement à Bill Gates grâce à un bond de sa fortune de 47,2 milliards à 120 milliards de dollars (97,4 milliards d'euros) contre 90 milliards (73 milliards d'euros) pour le fondateur de Microsoft. Le milliardaire américain Warren Buffet a conservé sa troisième place.

Le p.-d.g. du géant mondial du luxe LVMH, Bernard Arnault, s'est hissé au quatrième rang des plus grandes fortunes mondiales, dans le classement publié mardi par le magazine Forbes. Avec une fortune estimée à 72,2 milliards de dollars (58,6 milliards d'euros), M. Arnault a consolidé sa position de Français le plus riche, indique l'édition française du magazine qui a établi le classement des 40 milliardaires hexagonaux en se basant sur l'estimation de leur fortune en février, calculée à partir des cours des actions et des taux de change. Il gagne sept places par rapport au classement précédent.

Parmi ces 500 personnalités ne figure aucun Luxembourgeois. Le président-directeur général d'ArcelorMittal, Lakshmi Mittal, est 62e avec une fortune estimée à 18,5 milliards de dollars.