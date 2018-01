(T.L) - Si la tension commence à monter avant le lancement du satellite gouvernemental (GovSat 1), mardi soir prochain à l'heure luxembourgeoise, les forces vives de la société européenne des satellites (SES) sont concentrées sur un autre objectif: c'est ce soir (dans l'après-midi en Guyane) que sera lancé SES14.

Le 53e satellite que mettra sur orbite le lanceur français est le premier satellite hybride (à orbite GEO et MEO), à la fois utile pour l'Amérique latine et l'Amérique du Nord, pour les avions et les bateaux de cette zone et pour la NASA.

Le satellite construit par Airbus Defence and Space à Toulouse emporte avec lui un gros payload de la NASA, le «Global Scale Observations of the Limb and Disk» (GOLD), qui, par une «photographie» toutes les demi-heures, va permettre d'étudier l'atmosphère.

Arianespace a déjà le lancement de neuf autres satellites de la SES à l'agenda, le SES17, et huit satellites de la constellation O3B (en deux lancements de quatre satellites).

Le SES14 sera lancé en même temps qu'Al Yah 3, un satellite de communication des Emirats arabes unis.

Les Luxembourgeois garderont un œil sur Cap Canaveral, d'où partira le satellite gouvernemental: Elon Musk, aussi le patron de Tesla, a en effet décidé de tester la mise à feu de son énorme fusée, Falcon Heavy, l'équivalent de trois Falcon 9 «traditionnels» et qui lui permettrait d'accélérer le rythme des opérations du lanceur low-cost.

Le test sera effectué sur le pad 39, juste à côté du pas de tir utilisé par les Luxembourgeois.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.