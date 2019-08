Au lendemain de l'annonce d'une restructuration au sein du siège luxembourgeois du leader européen de l'audiovisuel, le ministre des Communications et des Médias indique mercredi être en contact régulier avec les dirigeants pour que le groupe «continue à évoluer de manière positive au Luxembourg».

Bettel plaide pour «des solutions en dialogue» chez RTL

L'annonce, mardi soir, de la restructuration au sein du siège de RTL Group, au Kirchberg, n'est pas passée inaperçue au plus haut niveau de l'État. Dans un communiqué publié mercredi, Xavier Bettel (DP), ministre des Communications et des Médias, assure «prendre note des annonces de la part de RTL Group». À savoir la suppression d'un tiers des emplois affectés au « Corporate center». Soit quelque 60 postes sur les 190 actuellement en place.

Selon les dirigeants de RTL Group, certains de ces emplois pourraient être relocalisés sur le site de Cologne, siège de RTL Medien Deutschland et quartier général du groupe. Une proposition qui viendrait renforcer l'hypothèse d'un basculement du centre névralgique du groupe de Luxembourg vers l'Allemagne, comme l'évoquait en avril dernier le site spécialisé dwdl.de.

Bertelsmann, actionnaire majoritaire

Si Xavier Bettel plaide pour que «des solutions en dialogue» entre direction et représentants du personnel voient le jour, «sur base d'un plan social» pour les salariés du «Corporate center», il affirme que «RTL Group a assuré aux autorités compétentes que les activités des entités luxembourgeoises ne seront pas concernées». Et le ministre des Communications et des Médias d'assurer que «l’attachement de RTL Group au Luxembourg, y compris en tant que siège, n’est pas mis en cause.»

Indiquant être «en contact régulier avec les dirigeants de l'entreprise», le Premier ministre se dit «confiant» dans la volonté du groupe «à évoluer de manière positive au Luxembourg». Pour rappel, RTL Group emploie quelque 600 personnes sur son site du Kirchberg et propriété à 75,1% par le groupe Bertelsmann. Un mastodonte européen actif aussi bien dans le secteur audiovisuel que dans les droits musicaux ou l'éducation.

L'État y est représenté via sa participation dans CLT-UFA, maison-mère de RTL Group au Grand-Duché. Paul Konsbruck, chef du cabinet du Premier ministre et ancien journaliste de RTL Group, y occupe le poste de commissaire de gouvernement.