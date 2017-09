par Thierry Labro

"Si le climat était une banque, il y a longtemps que les pays riches l'auraient sauvé!" Au moment de prononcer un discours millimétré de trente minutes, à l'ouverture de la conférence internationale sur le Life Cycle Management, Bertrand Piccard balance sa petite anecdote préférée à la tête de la ministre luxembourgeoise de l'Environnement, Carole Dieschbourg.

Attendu à midi par la berline noire de la Cour pour déjeuner avec le couple grand-ducal - "des amis", dit-il - , l'aventurier ne prend pas beaucoup de risques. Quelques instants plus tôt, le Suisse a salué la capacité du Luxembourg à se renouveler. "Le Luxembourg est un exemple. Passer de l'industrie minière au monde de la finance et aujourd'hui à la haute technologie n'est pas donné à tout le monde. Le gouvernement a toujours eu des ambitions élevées."

Le space mining? Pourquoi pas...

"Si nous y trouvions ce que nous n'avons pas sur Terre, pourquoi pas. Mais pas pour reproduire dans l'espace ce que nous avons fait ici en termes de pollution, d'inefficience ou de gaspillage! Ni pour ramener du charbon ou du pétrole ici! De manière générale, je crois que nous devons jouer toutes nos cartes de manière combinée en cherchant ce qui fonctionne le mieux", explique-t-il à propos de l'initiative d'Etienne Schneider.

Conférence après conférence, l'homme politique est sa cible préférée. Porté par les médias après les 40.000 kilomètres parcourus par son avion Solar Impulse, sans la moindre goutte de carburant, le pilote appelle à "exiger un cadre légal plus ambitieux. Toutes les solutions existent déjà. L'Etat devrait imposer des normes plus contraignantes en laissant une certaine marge de manoeuvre."

"Les industriels", poursuit-il, "n'auraient d'autre choix que d'investir dans l'innovation pour s'imposer sur ces nouveaux marchés. Regardez en Autriche, le gouvernement a imposé aux industriels un système pour recycler ce qu'ils produisent. Le gouvernement leur a dit: soit nous créons une taxe spéciale, soit vous trouvez une solution. Les industriels se sont réunis dans l'ARA, l'Altstoff Recycling Austria."



L'Etat doit obliger l'industrie à innover

Son tour du monde des bonnes pratiques politiques est parfois surprenant.

Fustigeant sur le podium l'attitude de Trump, sous les applaudissements des 700 experts réunis pour ces trois jours de conférence sur les solutions du futur, le président de l'Alliance mondiale des solutions efficaces est nettement plus nuancé en tête-à-tête. "En fait, alors que Trump avait besoin, populiste, de montrer à son électorat qu'il ne se laisserait pas imposer des accords, il a créé une cohésion internationale, qui n'est pas forcément une mauvaise chose. D'autres pays se sont dit 'puisque les Etats-Unis sortent des Accords de Paris, nous allons en faire plus'."

L'aventurier n'est pas loin de dire qu'il serait d'accord avec une taxe au profit de la Chine. "Ils sont partis de très loin, en termes environnementaux mais ils avancent très bien. Vu qu'en produisant chez eux ce que nous consommons ici, et donc que nous délocalisons notre pollution, il ne me paraîtrait pas anormal de ne pas les pénaliser..."

"Il faut changer d'altitude. Comme en ballon. Lâcher du lest pour s'élever et apprendre où les courants vont nous porter"

Chris Karaba

"Je ne veux plus entendre parler de 2050!"

En vrac, il cite la Suède, le Danemark... et le roi du Maroc. "Il a accepté d'avoir 52% d'énergies renouvelables dans son mix énergétique en 2030. Au lieu de 2050. Je ne peux plus voir 2050 en peinture. Vous savez pourquoi? C'est une date à laquelle aucun dirigeant de cette planète ne sera encore en fonction. Prendre des objectifs à 2050, c'est juste se moquer de ce qu'ils deviendront."

Avant de repartir pour Bruxelles, puis pour Vienne et l'Agence internationale de l'énergie atomique et l'Asie, Piccard se félicite d'avoir déjà vu arriver 300 sociétés dans son Alliance. D'ici COP24, fin 2018, il veut avoir atteint mille sociétés et des projets innovants pour aider à lutter pour la préservation de l'environnement. "Les experts de la Commission européenne, de l'AIEA et d'autres institutions vont étudier chacun de ces projets, pour savoir s'ils sont crédibles, durables et viables économiquement. A la COP24, nous aurons mille solutions pour montrer aux politiques qu'elles existent."

Le pilote de Solar Impulse cite cette start-up portugaise qui a développé une sorte de plug pour pouvoir directement utiliser l'énergie solaire de ses panneaux sans devoir attendre d'être raccordé au réseau et pour 250 euros. Ou ces céramiques qui stockent de la chaleur transformée en énergie. Ou encore de ces morceaux de verre dans des pneus qui permettent de réduire la consommation d'essence de 6%.

Et comme tout revient toujours à l'avion qui l'a fait connaître, le Suisse lâche du bout des lèvres qu'au lieu de finir dans un musée, il pourrait être racheté par un grand groupe industriel qui veut l'utiliser sans pilote et radiocommandé. Peut-être.

