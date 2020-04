Le marché du fret aérien a subi de plein fouets les effets du ralentissement économique mondial en 2019. La compagnie luxembourgeoise Cargolux n'échappe pas au marasme, affichant un excédent net de «seulement» 18,6 millions d'euros.

Bénéfice net en baisse pour Cargolux en 2019

Le marché du fret aérien a subi de plein fouets les effets du ralentissement économique mondial en 2019. La compagnie luxembourgeoise Cargolux n'échappe pas au marasme, affichant un excédent net de «seulement» 18,6 millions d'euros.

(JFC, avec Marco Meng) - Cargolux ressent les effets du ralentissement économique mondial qui s'est amorcé l'année dernière. En effet, la compagnie aérienne luxembourgeoise de fret a réalisé un bénéfice net de «seulement» 18,6 millions d'euros en 2019, annonce ce mercredi la société. Ce, alors que Cargolux avait clôturé l'année 2018 avec un bénéfice record, affichant un excédent net de 190 millions d'euros.

Mais début mars déjà, dans une interview accordée au Luxemburger Wort à l'occasion du 50ème anniversaire de la compagnie, le CEO Richard Forsen avait laissé entendre qu'«il ne serait pas question d'un troisième résultat record consécutif».

Toutefois, le fait que l'année 2019 se clôture sur un bénéfice net malgré des conditions de marché défavorables et volatiles est le «reflet de la solide stratégie commerciale de l'entreprise», estime la compagnie quinquagénaire. Le marché du fret aérien, qui se caractérise par une surcapacité et de faibles revenus, s'est affaibli l'année dernière en raison du ralentissement économique.



La baisse des facteurs d'utilisation des capacités a entraîné une diminution des recettes totales. En conséquence, le résultat d'exploitation hors intérêts et impôts (EBIT) a fondu, passant de 296 millions d'euros en 2018 à 105 millions un an plus tard. Dans le même temps, Cargolux a enrichi son réseau de deux nouvelles destinations, Santiago de Chili et Djakarta.

Septième compagnie dans le monde Cargolux occupe actuellement la septième place au classement des plus gros transporteurs de fret réguliers membres de l'association internationale du transport aérien (IATA). Fin décembre 2019, la flotte de la compagnie comprenait 30 appareils, dont 16 Boeing 747-400 cargo (onze B747-400F et cinq B747-400ERF) et 14 Boeing 747-8 cargo. Pour rappel, les actionnaires principaux de la compagnie de fret sont Luxair (35,1 %), HNCA (35%), Spuerkeess (10,90%), la banque d'investissement d'État SNCI (10,67 %) et l'État luxembourgeois (8,32 %).

A ce titre, elle est d'ailleurs aujourd'hui la seule compagnie aérienne de fret offrant de grandes capacités entre l'Europe et la capitale indonésienne. La compagnie luxembourgeoise a également renforcé sa présence en Europe de l'Est en doublant sa desserte de Budapest. Ainsi, par exemple, la ligne Hong Kong - Budapest est passée de trois à quatre liaisons hebdomadaires, tandis que deux nouvelles liaisons hebdomadaires entre Zhengzhou et Budapest ont été ajoutées. Une nouvelle correspondance transpacifique de Zhengzhou à Los Angeles via Xiamen a également vu le jour.

