Belval Plaza mise sur cinéma et offre gourmande

Patrick JACQUEMOT En 2021, le nouveau gestionnaire du centre commercial compte agrandir son Food Hall mais également offrir un nouvel espace ludique couplé avec la salle de cinéma.

Arrivé cet été aux commandes du Belval Plaza, Firce Capital vient de dévoiler quelques-uns des changements qui allaient rythmer la vie du centre commercial d'Esch-sur-Alzette. Ainsi, en plus de quelques travaux de modernisation, le gestionnaire du site compte bien développer ses espaces dédiés à la restauration. Et pas qu'un peu puisque la société d'investissement immobilier annonce vouloir développer un nouveau «food hall» de 2.500 m² . Pour l'heure, aucune chaîne de restauration ou enseigne indépendante n'est annoncée.

Un second projet spectaculaire concernera cette fois les abords du cinéma. En effet, Firce Capital et Kinépolis ont reconduit leur partenariat pour les 15 années à venir. Aussi, le groupe de distribution cinématographique compte bien s'étendre. Non pas pour proposer une salle de diffusion supplémentaire (il y en a déjà) mais pour installer un espace dédié aux enfants. Cette «zone kids» devant s'étendre sur 400 m2 au cœur des 37.150 m² de surfaces commerciales.

Ouvert aux enfants de 3 ans, l'espace ludique proposera trois univers (jungle, bubble et cabane). De quoi occuper les petits pendant que leurs parents fréquentent les boutiques du Belval Plaza ou s'offrent une séance de 7e Art donc.



