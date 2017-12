(pso) - La haute fonctionnaire européenne Martine Reicherts remplacera l'ancien ministre Jacques Poos au conseil d'administration de la Banque centrale du Luxembourg (BCL) en février prochain selon les informations du «Luxemburger Wort». Le ministre de l'Economie Etienne Schneider confirme avoir proposé ladite nomination au conseil de gouvernement «au début du mois de décembre» et que celle-ci a été retenue.



Juriste de formation, Mme Reicherts (60 ans) n'a exercé que quatre ans (1980-1984) en tant qu'avocate. Elle a rejoint la Commission européenne en février 1984 et ne l'a jamais quittée. Martine Reicherts est même devenue commissaire européenne à la Justice en remplacement de Viviane Reding de juillet à octobre 2014, date d'entrée en fonction de Jean-Claude Juncker à la présidence. Elle avait auparavant notamment été directrice adjointe du cabinet de l'un de ses prédécesseurs: Jacques Santer. Madame Reicherts siégera début février à la place de Jacques Poos au sein de l'instance de la BCL qui, selon son site internet, «formule la politique d'affaires et approuve le budget».



Des places d'honneur



L'ancien banquier (Banque continentale du Luxembourg et Paribas Luxembourg entre 1980 et 1984) et ministre LSAP (il a enchaîné, parfois cumulé, les portefeuilles des Finances, des Affaires étrangères et de l'Economie entre 1976 et 1999) interrompt lui son mandat débuté en 2006 et dont l'échéance était prévue en juillet prochain.

Outre trois membres de l'institut monétaire (Gaston Reinesch, Pierre Beck et Roland Weyland), le conseil d'administration de la BCL réunit six représentants du monde économique nommés par le conseil de gouvernement. Michel Wurth (Chambre de commerce et ArcelorMittal Luxembourg) y siège depuis 1998, Pit Hentgen (Lalux) depuis 2002, Romain Schintgen (ancien juge de la Cour de justice européenne) et Claude Zimmer (fiduciaire Zimmer Partners) depuis 2008, Simone Retter (avocate) depuis 2014.

