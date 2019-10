L'usine installée à Rodange vient d'inaugurer une 4e ligne de fabrication de papier autoadhésif. Un investissement de 65 millions d'euros qui va vite être complété par de nouvelles infrastructures, promet sa direction.

Économie 1 3 min.

Avery Dennison voit défiler les investissements

Patrick JACQUEMOT L'usine installée à Rodange vient d'inaugurer une 4e ligne de fabrication de papier autoadhésif. Un investissement de 65 millions d'euros qui va vite être complété par de nouvelles infrastructures, promet sa direction.

Ces dernières années, l'entreprise Avery Dennison avait essentiellement fait parler d'elle par les distinctions reçues: la 1ère place du classement «Great place to work» cette année; «Substainability Award» et «Leadership excellence Award» en 2018, signature de la Charte de la diversité en 2015. «Bref, ça fait du bien de reparler de notre cœur d'activité: le laminage de papier autoadhésif», pouvait sourire le directeur du site, Eric Moncousin, en recevant mercredi le ministre de l'Économie, Etienne Schneider (LSAP).

Et si tout le monde affichait un grand sourire, parmi les officiels comme les 495 salariés du site installé au PED de Rodange, c'est que ce jour-là, l'usine inaugurait son dernier investissement: une quatrième ligne de production pour laquelle le groupe international aura au final misé 65 millions d'euros.

1 km laminé en 1 minute

Le tout avec le soutien de l'État luxembourgeois qui aura non seulement mis à disposition gracieusement le terrain nécessaire à l'extension de 12.000 m2 mais aussi accordé un crédit fiscal favorisant l'investissement.

Le nouveau laminoir - en service depuis avril- fait désormais défiler les bandes de papier autoadhésif à 1.000 mètres/minute sur deux mètres de large. «En une année, nous réussissons à produire de quoi entourer 42 fois la circonférence totale de la planète», peuvent s'enorgueillir Eric Moncousin et ses équipes.

Envahir le quotidien

Concrètement, l'entreprise dispose donc désormais non seulement d'une nouvelle machine plus performante et moins énergivore, mais également d'un magasin de stockage entièrement automatisé. D'où le passage régulier de robots transporteurs de bobines, sans conducteur, dans les vastes halls de l'usine.



Le chiffre augmentera vite, et discrètement, les autoadhésifs «Made in Luxembourg» d'Avery Dennison d'envahir un peu plus notre quotidien. Car les bandes qui partent du Grand-Duché, essentiellement vers Allemagne, France et Belgique, sont destinées à des imprimeurs qui les mettront aux couleurs de divers fabricants.

En cinq chiffres • 30: nombre d'années de fonctionnement d'Avery Dennison au Luxembourg (Rodange).

• 48: nombre d'entreprises luxembourgeoises mobilisées pour le récent chantier d'extension.

• 106: en km, longueur de nouveaux câbles installés.

• 2016: en décembre, pose du premier pilier du futur nouveau hangar. Le chantier a duré 80.000 heures au total.

• 1.500: en tonnes, poids de la structure acier du nouveau bâtiment.

Il est ensuite possible de retrouver les autocollants comme étiquettes sur des bouteilles de shampoing, des paquets de mouchoirs, sur des moteurs, des emballages alimentaires, etc. «Cela représente annuellement 1,7 million de km d'autocollant.»

Et ce chiffre ne va plus tarder à être dépassé. Outre les capacités de la nouvelle ligne de production, un futur investissement est déjà annoncé «pour l'an prochain». Kamran Kian, le vice-président mondial du groupe en a réservé la primeur aux salariés et à Etienne Schneider.

Un bon partenaire

Un ministre de l'Économie ravi de l'annonce: «Il s'agit d'une excellente nouvelle pour le tissu industriel du pays». Et d'encourager le dirigeant à venir évoquer son projet dans les meilleurs délais: «Vous trouverez toujours dans le gouvernement luxembourgeois un bon partenaire».

Qui sait alors si, demain, Avery Dennison ne va pas devenir leader dans la production de radio-étiquettes, ces autocollants équipés de puces employés comme autocollants ou traceurs? «Mais n'en parlez pas trop fort, murmure le directeur du site. Notre principal concurrent, Raflatac, est installé en Lorraine, vers Nancy.»