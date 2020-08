Alors que de nombreux aéroports ont annoncé des coupes sombres dans leurs effectifs, l'aéroport luxembourgeois ne devrait pas procéder à des licenciements en attendant un retour à la normale espéré en 2023.

Aucune suppression d'emplois envisagée au Findel

(DH avec Marco Meng) - Le secteur de l'aviation pèse lourd dans l'activité luxembourgeoise. En effet, Luxair, Cargolux et Luxairport représentent quelque 10.000 emplois directs et indirects. Et ce domaine génère à lui seul 5% du PIB national. Fortement impacté par la crise sanitaire, les deux compagnies aériennes et la société dédiée à la gestion du Findel sont aujourd'hui l'objet de toutes les attentions. C'est ainsi qu'un mois après les premiers échanges dédiés au secteur de l'aviation, René Steinhaus, le directeur de l'aéroport, réaffirme qu'aucune suppression d'emplois ne figure à l'ordre du jour, même si les perspectives ne sont guère réjouissantes.

En effet, René Steinhaus, qui s'attend à un résultat commercial légèrement négatif pour 2020, estime que le Findel ne retrouvera son volume d'activités de l'an passé qu'à l'horizon 2023 ou 2024. Pour rappel, l’année 2019 a connu une moyenne de 800 vols par semaine pour 4,4 millions de passagers transportés (un record).

Petit à petit l'aéroport du Findel a retrouvé quelques timides couleurs. Kiosque à journaux et boutiques tentent de profiter de la programmation des vols réguliers depuis le 29 mai alors que LuxairTours a repris ses activités touristiques depuis la mi-juin. Mais si ce retour à la vie n'est pas un leurre, il n'est pour l'heure pas encore question de «normalité», selon René Steinhaus.

Pour preuve, le directeur de l'aéroport avance qu'«au mois de juillet, nous avons comptabilisé 31% du volume de passagers par rapport à l’année précédente».

Une perte sèche qu'il s'agit ici de relativiser au regard de la situation encore plus dramatique de nombreux autres aéroports en Europe. A titre d'indication, à la fin du mois de mars, le trafic aérien de passagers à travers l'Europe a chuté de 90% par rapport à l'année précédente.

De même, toujours selon Eurocontrol, l'organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne, si le nombre de vols en Europe a bondi de 3.000 à la mi-avril à 15.000 à la mi-juillet, le transit hebdomadaire est en moyenne de près de 60% inférieur à celui de 2019. Toutefois, la plupart des 15 compagnies aériennes qui transitent par le Findel, à l'image de British Airways, Swiss, Turkish Airwaya ou encore Ryanair, pour ce qui est principalement des destinations touristiques au Portugal ou en Espagne, ont retrouvé un seuil d'activité acceptable.



Des tests covid-19 sont proposés aux passagers arrivant au Findel. Environ 15% d'entre eux en profitent. Photo: Gerry Huberty

Par contre, Luxair souffre, par ricochet, de l'augmentation du nombre d'infections au covid-19 au mois de juillet et, par conséquent, du classement du Grand-Duché en «zone à risque». C'est ainsi que la recrudescence du virus a eu ses effets sur la liberté de voyager des résidents luxembourgeois et Luxair a dû, par exemple, supprimer la moitié de ses vols à destination des Iles britanniques. «En raison des conditions d'entrée actuelles, nous avons même décidé de suspendre temporairement nos vols vers LCY (London City Airport) jusqu'au 31 août», a indiqué la compagnie luxembourgeoise.

