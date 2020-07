Si l'Allemagne a opté pour une diminution temporaire de l'impôt qui touche tous les biens et services pour relancer la consommation, le Luxembourg ne compte pas suivre le même chemin. Pierre Gramegna estime, vendredi, que les mesures adoptées pour favoriser la reprise suffisent.

«Aucune baisse générale de la TVA n'est envisagée»

«Aucune baisse générale pour les taux de TVA n'est envisagée.» La réponse du ministre des Finances quant à une éventuelle révision du montant de la taxe sur la valeur ajoutée est on ne peut plus claire. Le Luxembourg ne suivra donc pas l'exemple de son voisin allemand qui, depuis le 1er juillet et jusqu'au 31 décembre, a fait le choix de réduire le montant de cet impôt indirect sur la consommation. Un passage de 19 à 16% du taux nominal et de 7 à 5% sur le taux réduit.

Dans sa réponse publiée vendredi, Pierre Gramegna (DP) s'est donc montré inflexible. «Dans le cadre du plan de stabilisation de l'économie du pays, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour soutenir les ménages et les entreprises», avance-t-il en rappelant que le pays fait partie des Etats de l'UE ayant «les programmes les plus ambitieux (19% de son PIB)».

Et le locataire de la rue de la Congrégation de faire référence au programme Neistart Lëtzebuerg, le recours au chômage partiel ou bien encore l'emprunt à taux négatif de 2,5 milliards d'euros. Des mesures auxquelles Pierre Gramegna ajoute le programme national de réforme et ses différentes mesures comme le soutien aux PME, le développement de la plateforme de vente en ligne Letzshop, l'aide à la recherche, au développement et à l'innovation ou les des prix de l'énergie compétitifs.

Autant d'éléments qui vont aussi avoir des répercussions sur la dette publique qui devrait atteindre les 17 milliards d'euros, selon les estimations du ministère des Finances.

