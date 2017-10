Par Pierre Sorlut

«On a mis le pied dans la porte, maintenant on aimerait rentrer pour de bon», résume un responsable de la communication du groupe ArcelorMittal au Luxembourg.

L'usine de Rodange place le rail de tramway parmi ses produits phares depuis deux ans. Le site centenaire souhaiterait fournir un chantier symbolique pour lancer significativement sa production de rail à gorge, un rail profilé pour les voies encastrées dans la chaussée.

«On a redémarré la production de rail à gorge en décembre 2015», fait savoir le directeur du site d'ArcelorMittal à Rodange. Henri Reding raconte qu'ils étaient «tout juste prêts» pour le premier appel d'offres du tramway de Luxembourg-Ville début 2016. Il était question de fournir 2.000 tonnes pour le premier tronçon qui relie Luxexpo à la place de l'Etoile.

«Luxtram nous a fait confiance et nous a laissé participer, confie M. Reding. Ils ont tout fait pour qu'on puisse saisir notre chance, mais nous avons failli», regrette-t-il depuis le siège administratif de l'aciériste.

ArcelorMittal n'a eu que le lot de consolation, à savoir les rails utilisés pour les aiguillages, un marché de 200 tonnes. Le travail des rails pour lesdits aiguillages est lui revenu à une autre société au Grand-Duché, Vossloh Cogifer Kihn basée à Rumelange. La part du lion est allée à British Steel (anciennement Tata Steel) à Hayange.

La production de rail à gorge à Rodange se limite pour l'heure entre 10 et 15.000 tonnes annuelles. L'usine s'est introduite sur le marché en commençant par fournir des rails en dépannage pour des extensions ou des réparations.

Elle vise à présent à être sélectionnée pour des projets d'envergure. Le marché total mondial est estimé à 120.000 tonnes, mais l'intégrer s'avère compliqué pour les nouveaux entrants.

«Nous sommes le challenger qui chatouille les leaders»

Selon différentes sources, les bureaux d'étude en charge de conseiller les exploitants de tramways prennent l'habitude de travailler avec les mêmes fournisseurs. Sur le chantier du tram de Marrakech (Maroc), les ingénieurs-conseillers français auraient convaincu les Marocains de faire appel à l'usine hayangeoise de British Steel pour des raisons pratiques alors que l'offre de sa concurrente rodangeoise tenait la route, prétendent ces observateurs.

L'usine d'Hayange et les Autrichiens de Vöest (à Linz) occupent la tête du marché depuis plusieurs années. Ils peuvent faire valoir leur historique et leur fiabilité. ArcelorMittal s'invite dans la danse et Rodange veut devenir le site de référence du groupe pour le rail à gorge. «Nous sommes le challenger qui chatouille les leaders», confie M. Reding.

Une soumission dans "quelques semaines"



Le responsable du laminoir Pascal Leidinger se dit «sûr de la qualité de [son rail]». ArcelorMittal explique l'échec du premier appel d'offres par un mauvais alignement au niveau du prix.

Rodange n'aurait pas proposé une tarification assez agressive face à Tata Steel. Le modèle de soumission européen du mieux-disant avait été choisi pour déterminer le fournisseur des rails. La publication du deuxième appel d'offres interviendra «dans les prochaines semaines», informe le directeur général de Luxtram André Von Der Marck.

Il serait question d'une commande de 500 tonnes pour le chantier livrable entre 2019-2020 qui reliera la place de l'Etoile à la place de Paris. «Nous n'avons pas encore décidé la méthode utilisée pour la mise en concurrence», témoigne M. Van Der Marck. Luxtram fait pour l'instant le bilan de la première phase. Et en fin de course, se profile déjà l'extension jusqu'à la Cloche d'or et ses 2.000 tonnes d'acier équivalent.

«Le rail reste notre fer de lance», fait-on savoir à Rodange. On parie sur une hausse des volumes des produits de niche grâce notamment à la démocratisation des moyens de transport durables comme le tramway. «Une vente entraîne l'autre», résume Els Coppejans, responsable commerciale. Le marché luxembourgeois pourrait s'avérer déterminant.

HISTOIRE

La vieille dame rodangeoise



Les hauts fourneaux de Rodange ont été créés en 1872. La société ne sera intégrée à l'Arbed que plus d'un siècle plus tard, dans les années 1980, après sa fusion avec l'usine d'Athus.

L'entreprise sise sur le Luxembourg, la Belgique et la France a employé plus de 5.000 personnes à son heure de gloire. Ils ne sont plus que 270 à y transformer l'acier. La faute aux crises consécutives de la sidérurgie et à une rationalisation des activités de la Grande Région lors du rapprochement entre l'Arbed et Unimétal dans les années 1990.

«Au bon vieux temps, Rodange produisait les rails de la rampe de lancement de la fusée Ariane ou pour le TGV» explique le directeur général du site Henri Reding.

L'aciérie rodangeoise n'opère plus qu'un laminoir pour travailler sur trois types de produits: les sections spéciales (comme les jonctions d'éoliennes), les laminés marchands (les cornières utilisées pour les pylônes électriques) ou les rails.

Il s'agit d'un laminoir à l'ancienne, réversible. C'est-à-dire que la pièce chaude passe à plusieurs reprises avant d'adopter sa forme finale. Le processus est relativement lent et coûteux par rapport aux autres sites.

Avantage pour ces produits de niche: le prix peut s'élever 50% au-dessus de celui des produits de masse élaborés par une usine comme Belval. En outre, le laminoir «profilé», dont les gabarits sont changés en 35 minutes, peut sortir plus de 250 profils différents. Rodange exporte 120.000 tonnes par an. 140.000 tonnes sont budgétées pour 2018.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.