ArcelorMittal en pleine zone de turbulences

Une baisse générale des prix et une forte dépréciation des cours de l'acier ont fortement impacté financièrement le plus grand producteur mondial au deuxième trimestre. Ce dernier affiche une perte nette de 404 millions d'euros.

(Jmh avec dpa/AFP) - L'année 2019 s'annonce compliquée pour ArcelorMittal. Comme au premier trimestre, le géant mondial de l'acier annonce ce jeudi des résultats négatifs. Le résultat net est une perte de 447 millions de dollars (404 millions d'euros) après un bénéfice de près de 1,9 milliard de dollars (1,7 milliard d'euros) un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a baissé de près de 4% à 19,3 milliards de dollars (17,4 milliards d'euros).

Après une bonne année 2018, la conjoncture au premier semestre 2019 a été très «difficile»,indique Lakshmi Mittal, CEO d'ArcelorMittal, cité dans un communiqué. «La rentabilité (des) activités acier a souffert», sous l'effet d'une baisse des prix de vente de l'acier combinée à la hausse du coût des matières premières et «que partiellement compensé par une amélioration de la rentabilité de notre activité minière», précise-t-il. Et ce dernier de souligner, une fois encore, que «la surcapacité mondiale (de production d'acier, ndlr) continue à représenter un défi important».

Face à cette situation, ArcelorMittal avait annoncé, en mai dernier, réduire sa production en Europe, à hauteur de trois millions de tonnes par an. Une décision qui doit toucher en priorité ses sites en Italie et en Espagne. Au Luxembourg, une restructuration des sites de Belval et Differdange, annoncée par Dan Kersch (LSAP), ministre du Travail, doit aboutir à une suppression de 260 postes. Un chiffre démenti fermement par le géant mondial qui évoque «des départs naturels» mais aussi «des recrutements ciblés».