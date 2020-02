Le géant de l'acier annonce une perte nette de 2,5 milliards de dollars (2,27 milliards d'euros) pour l'année écoulée. Dans un communiqué publié mercredi, le groupe fait état d'une baisse de 7,1% de son chiffre d'affaires, mais indique que l'année 2020 se présente sous de meilleurs auspices.

ArcelorMittal dans le rouge en 2019

Jean-François COLIN

«2019 a été une année très difficile, ce qui se reflète clairement dans notre rentabilité significativement réduite», commente Lakshmi Mittal, le CEO d'ArcelorMittal, dans un communiqué publié mercredi. Le groupe accuse en effet une perte nette de 2,17 milliards d'euros en 2019, contre un bénéfice net de 4,6 milliards en 2018, pénalisé par des prix de l'acier en baisse et une demande plus faible.

Le chiffre d'affaires s'élève en 2019 à 64,1 milliards d'euros, en baisse de 7,1%, dû au fait que le groupe sidérurgique a été confronté à «des prix de l'acier en baisse combinés à un coût des matières premières plus élevé». La demande plus faible, notamment dans le secteur automobile, a également pesé négativement.

En revanche, la dette nette se chiffre à 8,4 milliards d'euros, soit le niveau le plus bas jamais atteint depuis la fusion entre Arcelor et Mittal en 2006, et ce, grâce à «la génération de liquidités dans une trésorerie qui est restée solide». L'ambition est de ramener cette dette à 7 milliards d’ici à la fin de cette année.

De plus, ArcelorMittal a aussi finalisé en 2019 son acquisition d'Essar Steel, en partenariat avec Nippon Steel, et le total des ventes du groupe en 2019 s'élève à 64,1 milliards d'euros. Ce qui fait dire à son CEO que «même si les conditions de marché restent difficiles, il y a des premiers signes encourageants d'amélioration, en particulier sur nos marchés clés aux Etats-Unis, en Europe et au Brésil».

Reprise en vue pour 2020

En effet, les premiers signes indiquent que le ralentissement de la demande en acier pourrait se stabiliser en 2020, et la consommation pourrait reprendre sur les principaux marchés d’ArcelorMittal. «Les clients reviennent sur le marché, soutenant un contexte de prix en amélioration», fait d'ailleurs remarquer Lakshmi Mittal dans le communiqué.



Rappelons que le siège social d'ArcelorMittal se trouve au Luxembourg, où le groupe emploie 3.800 salariés, ce qui fait de lui le sixième plus gros employeur privé du pays.