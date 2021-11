Le géant mondial de l'acier annonce ce jeudi avoir réalisé un résultat net de quatre milliards d'euros au cours du troisième trimestre 2021. Un chiffre à comparer à la perte de 227 millions d'euros enregistrée un an plus tôt et qui trouve son origine dans la reprise économique.

Sidérurgie

ArcelorMittal continue d'engranger les bénéfices

Jean-Michel HENNEBERT Le géant mondial de l'acier annonce ce jeudi avoir réalisé un résultat net de quatre milliards d'euros au cours du troisième trimestre 2021. Un chiffre à comparer à la perte de 227 millions d'euros enregistrée un an plus tôt et qui trouve son origine dans la reprise économique.

ArcelorMittal confirme une nouvelle fois qu'il fait partie des gagnants de la crise. Avec un bénéfice de 4,6 milliards de dollars (4,01 milliards d'euros) au troisième trimestre 2021, le géant mondial de l'acier continue de tirer profit du «maintien d'un environnement de prix forts», selon Aditya Mittal, CEO du groupe cité dans le communiqué officiel publié ce jeudi. Autrement dit, ArcelorMittal bénéficie de la forte demande en acier au niveau mondial dans un contexte de reprise économique aussi bien en Chine, aux États-Unis ou en Europe.

ArcelorMittal tire pleinement profit de la reprise Bénéficiant de la forte demande en acier depuis le début de l'année, le leader mondial de la sidérurgie enregistre un bénéfice de 5,3 milliards d'euros au premier semestre, annonce jeudi le groupe. Un résultat inédit depuis 2008.

Résultat: le leader mondial de la sidérurgie enregistre officiellement au troisième trimestre 2021 «le revenu net le plus élevé et la dette nette la plus faible depuis 2008». A titre de comparaison, au troisième trimestre 2020, ArcelorMittal enregistrait des pertes à hauteur de 261 millions de dollars (227 millions d'euros). Au troisième trimestre 2021, l'entreprise affiche donc un résultat d'exploitation de 6,06 milliards de dollars (5,28 milliards d'euros), tandis que le chiffre d'affaires se fixe officiellement à 20,23 milliards de dollars (17,65 milliards d'euros).

«Malgré la volatilité que nous continuons à observer en raison de la présence et des répercussions du covid-19, cette année a été très forte», assure le CEO qui juge que la tendance se poursuivra en 2022. Et Aditya Mittal d'estimer que le groupe continuera à bénéficier de niveau de prix élevés « bien que légèrement éloignés des récents records». Au Luxembourg, le groupe emploie quelque 3.600 personnes réparties entre les cinq sites de production et les espaces de bureaux, dont ceux du siège mondial.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.