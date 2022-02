La meilleure année du géant luxembourgeois de l'acier depuis 2008 est synonyme de récompenses pour les actionnaires et de liquidités pour les acquisitions.

Économie 3 min.

Sidérurgie

Arcelor Mittal enregistre un bénéfice record

La meilleure année du géant luxembourgeois de l'acier depuis 2008 est synonyme de récompenses pour les actionnaires et de liquidités pour les acquisitions.

(tb avec E.D/AFP) Les prix élevés et la demande mondiale d'acier par les fabricants et les constructeurs automobiles ont propulsé le groupe luxembourgeois ArcelorMittal vers un bénéfice de 15 milliards de dollars (13 milliards d'euros) en 2021, soit sa meilleure année depuis plus de dix ans. Et cela, malgré une baisse du volume d'acier produit l'an passé.

L'accord tripartite concernant ArcelorMittal est respecté Voilà plus de deux ans et demi que le géant de l'acier ArcelorMittal annonçait une baisse des effectifs sur deux de ses unités de production majeures au Luxembourg. Un point a été fait sur l'accord conclu précédemment.

Le groupe a été en effet soutenu par l'envolée des cours des matières premières. Il a bénéficié d'une «reprise économique mondiale» et d'une «demande forte» qui ont débouché sur de «très hauts niveaux de rentabilité», a déclaré Aditya Mittal, directeur général d'ArcelorMittal.

Le groupe a néanmoins perdu, en 2020, sa place de numéro un mondial de l'acier au profit du chinois Baowu, selon le classement de l'association World Steel. Et en 2021, sa production d'acier a encore baissé. En cause, la baisse des livraisons au secteur automobile européen, affecté par la crise des semi-conducteurs.

Mais son chiffre d'affaires annuel a bondi de 44% à 76,57 milliards de dollars et sa rentabilité à la tonne a quintuplé.

L'Europe planche sur ses pénuries et ses dépendances La pandémie a mis en lumière les faiblesses européennes qui vont être discutées mardi lors d'un conseil informel des ministres de l'Industrie de l'UE.

Le plus grand fabricant d'acier en dehors de la Chine a souligné ce jeudi lors d'une présentation aux analystes qu'«ArcelorMittal n'a jamais été aussi fort».

L'ampleur du bénéfice de 2021, le meilleur depuis 2008, a dépassé les pertes enregistrées par ArcelorMittal sur quatre années combinées au cours de la dernière décennie. L'entreprise, longtemps la plus grande entreprise sidérurgique du monde, a perdu 733 millions de dollars (640 millions d'euros) en 2020 et 2,5 milliards de dollars (2,2 milliards d'euros) en 2019.

Son bénéfice par action de 13,53 dollars (11,82 euros) a même dépassé les prévisions des analystes interrogés par le Wall Street Journal et Yahoo.com. Ses bénéfices pour les trois derniers mois de 2021 ont été légèrement supérieurs à 4 milliards de dollars (3,5 milliards d'euros), contre 1,2 milliard de dollars (1,05 €) au dernier trimestre de 2020.

ArcelorMittal continue d'engranger les bénéfices Le géant mondial de l'acier annonce ce jeudi avoir réalisé un résultat net de quatre milliards d'euros au cours du troisième trimestre 2021. Un chiffre à comparer à la perte de 227 millions d'euros enregistrée un an plus tôt et qui trouve son origine dans la reprise économique.

«2021 a été une année forte au cours de laquelle nous avons accéléré les progrès sur de nombreux fronts. Le rebond économique mondial, (après) la levée des restrictions initiales liées au covid, a soutenu une demande soutenue sur tous les marchés délivrant des niveaux de rentabilité très élevés», a déclaré Aditya Mittal, dans un communiqué.

Le resserrement de l'offre l'année dernière face à une forte demande a aidé ArcelorMittal à renégocier des prix plus élevés avec les constructeurs automobiles, a indiqué la société. La dette a été réduite à 4 milliards de dollars (3,5 milliards d'euros) à la fin de l'année dernière, contre 32 milliards de dollars (28 milliards d'euros) peu de temps après la fusion de 2006, qui a permis à la société de s'émanciper du champion industriel luxembourgeois Arcelor.

Récompenses pour les actionnaires

Plus de 3 milliards de dollars (2,6 milliards d'euros) d'excédents de trésorerie ont été mis de côté en prévision d'éventuelles acquisitions futures ou de retours supplémentaires aux actionnaires, a indiqué la société.

Le groupe a récompensé ses actionnaires en rachetant pour 5,7 milliards de dollars (5 milliards d'euros) d'actions et en versant 300 millions de dollars (262 millions d'euros) de dividendes au cours des cinq derniers trimestres.

L'impact d'Omicron semble être limité sur l'économie Dans son rapport sur l'état de la conjoncture du pays, le Statec estime que le variant Omicron a un impact modéré sur l'économie. Pour les activités économiques, le problème serait surtout l'inflation et la pénurie de certains matériaux.

Le conseil d'administration prévoit maintenant un rachat d'actions supplémentaire d'un milliard de dollars (870 millions d'euros) et recommande d'augmenter le dividende annuel de base de 30 cents à 38 cents par action, sous réserve de l'approbation des actionnaires lors de leur assemblée annuelle en mai, a indiqué la société. ArcelorMittal prévoit que la consommation mondiale d'acier ralentira, passant d'une croissance de 4 % en 2021 à un peu plus de zéro cette année.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.