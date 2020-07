Ayant obtenu «des conditions de départ acceptables» chez Kneip, le syndicat ne cache pas son pessimisme pour le secteur bancaire pour les mois à venir. «Des entreprises réfléchissent à sabrer dans leurs coûts», avance le président, Robert Mendolia.

Économie 2 min.

Après Kneip, l'Aleba «craint d'autres plans sociaux»

Jean-François COLIN Ayant obtenu «des conditions de départ acceptables» chez Kneip, le syndicat ne cache pas son pessimisme pour le secteur bancaire pour les mois à venir. «Des entreprises réfléchissent à sabrer dans leurs coûts», avance le président, Robert Mendolia.

La Place financière n'est pas épargnée par les pertes d'emplois. A fortiori en cette période très compliquée de crise du covid-19. En marge de l'annonce faite lundi d'un plan social chez Kneip à Bertrange, l'Aleba révèle ce mercredi dans un communiqué avoir dû négocier 342 suppressions d'emplois sur les douze derniers mois. Pour son président, Robert Mendolia, la situation est paradoxale dans «un secteur financier qui continue pourtant à bien se porter».

L'Association luxembourgeoise des employés de banque et d'assurance en veut pour preuve «l'augmentation de 5,7% du bilan global des banques de la Place» entre fin 2018 et fin 2019. Citant les données du Statec, le président du syndicat bancaire ajoute même que «l'augmentation des actifs nets globaux de l'industrie des fonds d'investissement représente un nombre à deux chiffres, à 14,2%». Or, pour rappel, sur la seule dernière année, les banques State Street, RBC Luxembourg, HSBC, KBC et ABLV ont toutes essuyé un plan social.

70 emplois en moins pour Kneip La société, fournisseur de services et de logiciels pour l'industrie des fonds d'investissement, se sépare d'un tiers de ses effectifs. A Bertrange, le plan social est en cours, et pas uniquement en lien avec la crise covid.

Revenant sur la suppression de 70 emplois - soit un tiers des effectifs - chez Kneip, fournisseur de services et de logiciels pour l'industrie des fonds d'investissement, le syndicat bancaire explique «avoir obtenu des conditions de départ acceptables». Et surtout «nettement meilleures que ce qui était sur la table au début des négociations». Mais c'est davantage lorsqu'elle se porte vers l'avenir que l'Aleba fait montre d'un pessimisme notoire, avouant «craindre d'autres plans sociaux dans les mois à venir dans le contexte du covid-19».

Sans apporter davantage de précision, Robert Mendolia dit «entendre des entreprises envisager de travailler autrement et, avec une diminution de leurs revenus, réfléchir à sabrer dans leurs coûts». Le chiffre de 342 suppressions d'emplois sur les douze derniers mois pourrait donc encore gonfler dans les douze prochains.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.