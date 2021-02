Après Fayot, Gramegna s'expliquera sur Fage

La commission de l'exécution budgétaire demande des comptes aux ministères impliqués dans la vente "hors procédure" d'un terrain de 15 ha au groupe industriel Fage. Après l'Economie, les Finances s'expliqueront bientôt.

Patrick JACQUEMOT La commission de l'exécution budgétaire demande des comptes aux ministères impliqués dans la vente "hors procédure" d'un terrain de 15 ha au groupe industriel Fage. Après l'Economie, les Finances s'expliqueront bientôt.

Pas simple pour Franz Fayot (LSAP) de défendre des choix dont il n'a été nullement responsable. C'est pourtant ce qui a été demandé, lundi, au ministre de l'Economie. Justifier auprès de la commission de l'exécution budgétaire ce qui avait été validé par son prédécesseur socialiste dans le dossier Fage. Cette vente d'un terrain de 15 hectares sur la zone Wolser où l'agro-industriel envisageait alors d'établir une unité de production de yaourt. Projet abandonné cet hiver.

A nouveau, Franz Fayot a admis des erreurs dans le traitement de ce cas. Des erreurs plus de forme que de fond à l'entendre. Mais il s'agit toutefois de procédures qui ont valu au ministère de l'Economie de sévères remontrances de la part de la Cour des comptes; la présidente de la commission de l'exécution budgétaire n'hésitant pas à parler, elle, de «scandale».

Et face à Franz Fayot, Diane Adehm (CSV) n'en a pas démordu: en 2017, Etienne Schneider alors à la tête du ministère de l'Economie n'a pas respecté les règles dans l'octroi du terrain. Qu'importe si l'opération a rapporté à l'Etat, les procédures légales ont été ignorées. Pourquoi, par exemple, le ministère des Finances n'a pas été impliqué dans les négociations alors que la loi l'impose. Aucune concertation entre administrations ou ministères ne semble avoir ainsi été organisée sur une vente qui n'avait pas lieu d'être. De quoi faire naître des suspicions.

Pour rectifier le tir

De ce passé, Franz Fayot souhaiterait faire table rase. Préférant évoquer le futur, et ce projet de loi sur lequel ses services planchent actuellement et qui clarifierait encore mieux les rôles de chacun dans ce type de projet industriel. De quoi éviter une situation comme celle d'il y a quatre ans où aucune signature ministérielle n'a semble-t-il validé une vente pourtant actée par l'enregistrement. Aussi, le ministre souhaite-t-il instaurer à l'avenir plus de transparence sur ce type de transaction concernant des zones industrielles ou des terrains publics.

Car même si la vente a permis aux finances publiques d'empocher 30 millions d'euros (pour 15 ha cédés), opportunité qui aurait motivé le choix d'Etienne Schneider la procédure n'est pas celle que les textes prévoient. Aussi l'ancien ministre, retiré depuis bientôt un an du gouvernement, a-t-il lui aussi été invité à répondre aux interrogations que se posent les députés.

Avant lui, c'est Pierre Gramegna (DP) qui est attendu face à Diane Adhem et sa commission parlementaire. Les élus souhaitant savoir si oui ou non il a pu jouer un rôle dans cette opération, comme l'exigent les règles.

Le ministre des Finances répondra la semaine prochaine sur ce dossier Fage; caillou aussi gênant dans le soulier de la majorité gouvernementale que l'affaire LUXEOSys, l'arrêt de la Cour administrative sur le contrat RTL ou le cas Semedo au Parlement européen.

