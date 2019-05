Depuis ce mardi, le mode de paiement créé par le géant américain est actif au Grand-Duché, annonce BGL BNP Paribas, seule banque offrant ce service à ses clients. Cette dernière précise que le nouveau service sera gratuit.

Économie 1

Apple Pay officiellement accessible au Luxembourg

Depuis ce mardi, le mode de paiement créé par le géant américain est actif au Grand-Duché, annonce BGL BNP Paribas, seule banque offrant ce service à ses clients. Cette dernière précise que le nouveau service sera gratuit.

(Jmh) - Évoquée début avril lors de la présentation des résultats 2018 de BGL BNP Paribas, la mise en service d'Apple Pay devient réalité à compter de ce mardi au Luxembourg. Un lancement qui intervient près de deux mois après son activation au niveau du groupe BNP Paribas.

Présenté comme «un service de paiement gratuit que vous pouvez utiliser avec votre carte BGL BNP Paribas et à l'aide de l'un des appareils Apple», le dispositif vise à «payer plus facilement, plus rapidement et en toute sécurité vos achats dans les magasins, les apps et sur les sites Internet dans Safari.» Sont concernés les détenteurs de cartes V PAY, Visa et Mastercard qui devront authentifier leurs achats soit par reconnaissance faciale, soit par leur empreinte digitale en fonction de l'appareil à la pomme possédé.

Disponible dans 26 autres pays européens, le service n'est proposé au Grand-Duché que par la principale banque du Kirchberg «afin de démontrer que nous sommes une banque innovante», avait indiqué début avril Geoffrey Bazin, président du comité exécutif.

À noter que d'autres services de paiement électronique existent d'ores et déjà, puisque la technologie créée par Digicash est active depuis 2014.